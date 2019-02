Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid riceve il Barcellona nella semifinale di ritorno di Coppa del Re: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Riflettori accesi al Santiago Bernabéu: arriva il Barcellona a sfidare il Real Madrid per un posto in finale di Coppa del Re. Sarà un Clásico decisivo dopo l'1-1 dell'andata, fatto soprattutto di studio e gestione del risultato: al ritorno entrambe dovranno giocarsi il tutto per tutto per non perdere la possibilità di aggiudicarsi il trofeo.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Barcellona su DAZN

Il Barcellona è stata la squadra regina della competizione nelle ultime quattro stagioni: quattro vittorie consecutive, che possono diventare cinque quest'anno. Sulla strada però c'è l'ostacolo più difficile da sormontare: il Real Madrid di Santiago Solari, in netta ripresa dopo l'avvio disastroso. Gli alti e i bassi stanno condizionando i Merengues, che però finora con l'argentino in panchina non hanno mai perso un big match.

Dall'altra parte ci sono i blaugrana, lanciatissimi in Liga a 57 punti, mentre i rivali storici inseguono a 9 lunghezze di distanza. Nelle ultime 6 partite per il Barça sono arrivati 4 pareggi e 2 vittorie, l'ultima nel weekend contro il Siviglia, con tripletta di Lionel Messi. L'argentino, grande assente dell'andata per infortunio (poi subentrato nel finale), sarà come sempre l'uomo più atteso al Bernabéu, in uno stadio a lui caro.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-BARCELLONA

Real Madrid-Barcellona si giocherà mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 21.00 al Santiago Bernabéu di Madrid. Arbitro della sfida sarà Hernández Hernández, con Mateu Lahoz al Var. Si riparte dall'1-1 dell'andata del 6 febbraio al Camp Nou. Sarà valida la regola dei goal in trasferta in caso di altro pareggio: con un pai per 1-1 si andrà ai supplementari, dal 2-2 in poi sarà il Barcellona ad andare in finale, mentre in caso di 0-0 passerà il Real Madrid. La sfida di riproporrà anche in Liga sabato sera, sempre al Bernabéu. Sarà il terzo Clásico in meno di un mese.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV E STREAMING

In Italia i diritti di trasmissione della Coppa del Re se li è aggiudicati DAZN: è questa l'unica soluzione possibile per poter seguire in diretta Real Madrid-Barcellona. Per guardare la partita in tv ci sono molteplici soluzioni: dalle smart tv a pc, smartphone e tablet agli altri dispositivi compatibili, come PlayStation 4 e decoder Sky Q. Il Clásico sarà quindi visibile in diretta streaming su DAZN attraverso la vasta gamma di dispositivi compatibili con l'app di DAZN. Dopo il fischio finale sarà possibile rivedere l'intero incontro on demand.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BARCELLONA

L'unico indisponibile per il Real Madrid è Marcos Llorente per infortunio. La sua defezione rappresenta probabilmente anche l'unico cambio di Santiago Solari nell'undici iniziale rispetto alla formazione schierata al Camp Nou tre settimane fa. Tra i pali il portiere di coppa Keylor Navas, davanti a lui la difesa con Carvajal a destra, Sergio Ramos e Varane al centro e Reguilón, ormai titolare in pianta stabile davanti a Marcelo, a sinistra. Centrocampo con Casemiro perno centrale (al posto di Llorente), con Modric e Kroos mezzali. Davanti con Benzema e Vinicius jr. dovrebbe esserci ancora Lucas Vazquez, visto il momento non ideale a livello ambientale di Bale.

Anche il Barcellona non dovrebbe essere lo stesso dell'andata, soprattutto per due ragioni: Arthur sta recuperando dall'infortunio ma difficilmente sarà titolare, ma soprattutto ci sarà Leo Messi, che al Camp Nou era partito dalla panchina. 4-3-3 per Valverde con Ter Stegen in porta (Cillessen è infortunato), duo centrale con Piqué e Lenglet, con Jordi Alba a sinistra e Semedo favorito su Sergi Roberto a destra. A centrocampo con Rakitic e Busquets dovrebbe esserci spazio per Arturo Vidal, con Coutinho nel tridente offensivo insieme a Messi e Suarez. Soltanto panchina per Dembelé. Out i lungodegenti Vermaelen e Rafinha, a disposizione Umtiti.

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.