Real Madrid-Barcellona, Messi sfida il Bernabeu per la finale di Coppa del Re

Dopo l'1-1 del Camp Nou Real Madrid e Barcellona si affrontano in un nuovo Clasico nel ritorno della semifinale di Coppa del Re.

Il calcio spagnolo si ferma ancora: grande attesa per il Clasico di Coppa del Re in una semifinale di ritorno che ha il sapore della vera finale. Real Madrid e Barcellona di nuovo di fronte dopo l'1-1 maturato al Camp Nou.

Al goal di Lucas Vazquez aveva risposto Malcom nel match d'andata: ora la sfida decisiva davanti al pubblico delle Merengues, che cercano il riscatto in Coppa dopo alcune prestazioni sicuramente non esaltanti.

La sconfitta casalinga contro il Girona aveva gettato ombre sul lavoro di Solari e la vittoria molto discussa sul campo del Levante non ha riportato pieni sorrisi in casa Blancos. Non sorride neanche la classifica nella Liga, dove il Real è distante ben nove punti dalla capolista Barcellona.

I blaugrana arrivano da due vittorie in campionato, trascinati da un Messi ancora in formato stellare: addirittura roboante la prestazione della 'Pulce' sul difficile campo del Siviglia, dove ha realizzato una tripletta da sogno.

L'argentino guiderà l'attacco blaugrana anche questa sera sul campo dei rivali di sempre: sono già 33 le reti messe a segno in 32 partite stagionali per una media come sempre 'monstre'. Accanto a lui Luis Suarez (non alla sua miglior stagione in trasferta) e Coutinho, autore fin qui di 8 goal e 5 assist.

Spazio in mediana per Sergi Roberto, che torna a vestire i panni dell'interno di centrocampo accanto a Busquets e Rakitic, con Arthur acciaccato e Vidal in panchina. In difesa Lenglet si riprende un posto dal primo minuto al posto di Umtiti.

Solari spedisce ancora una volta in panchina Gareth Bale in favore di Lucas Vazquez, mentre a sinistra è ormai inamovibile il talento cristallino di Vinicius a supporto di Benzema. In difesa altra bocciatura per Marcelo, ormai seconda scelta in casa Real Madrid: dal 1' ci sarà ancora il giovane Reguilon. Non convocato Isco, ormai in rotta con l'allenatore e sempre nel mirino della Juventus.

Queste le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona:

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.