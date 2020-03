Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: Vinicius e Vidal dal 1'

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Barcellona: Zidane si affida a Benzema e Vinicius in attacco, Quique Setién a Messi e Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, Griezmann, Vidal.

Gli appassionati di calcio di tutto il mondo volgono il loro sguardo sul Santiago Bernabeu, dove sta per andare in scena quella che è da sempre una delle partite più seguite in assoluto: il Clasico che vede di fronte Real Madrid e Barcellona.

Zinedine Zidane sistema i Blancos con un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Courtois è composta da Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo.

A centrocampo, tocca al trio Valverde-Casemiro-Kroos, mentre in attacco Benzema è il perno centrale di un tridente completato da Isco e Vinicius.

Quique Setién risponde con il consueto 4-3-3 nel quale sono Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba a formare il pacchetto difensivo davanti a Tre Stegen.

A centrocampo, Arthur, Busquets e De Jong sono gli elementi della cerniera di mediana, mentre in attacco c’è Vidal nel tridente che prevede anche Griezmann e Messi.