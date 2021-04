Real Madrid-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Clasico nuovamente essenziale per la Liga, Real contro Barcellona: news sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

REAL MADRID-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Barcellona

Real Madrid-Barcellona Data: 10 aprile 2021

10 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1+ (numero 212 del satellite)

e DAZN1+ (numero 212 del satellite) Streaming: DAZN

La Liga 2020/2021 sembrava nelle mani dell'Atletico Madrid, ma il campionato è stato improvvisamente riaperto dopo le varie difficoltà dei Colchoneros tra fine inverno e inizio primavera. Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona è nuovamente fondamentale per il titolo spagnolo.

Se l'Atletico Madrid di Simeone guida la classifica a 66 punti, il Barcellona si è spinto fino a 65, mentre il Real Madrid insegue a 63. Una sfida apertissima dunque per il titolo che renderà la partita probabilmente più importante del calcio essenziale per l'ultima parte di stagione.

Il Real Madrid ha vinto la gara d'andata per 3-1 lo scorso ottobre, quando furono Valverde, Sergio Ramos e Modric ad avere la meglio sul Barcellona, al quale non è bastato la rete dello sfortunatissimo giovane gioiello Ansu Fati, attualmente infortunato.

Come di consueto, saranno Benzema e Messi gli uomini più attesi: sono proprio loro, infatti, i giocatori con più reti segnate nell'attuale Liga, insieme all'ex blaugrana Suarez e Gerard Moreno. Per l'argentino attuale cima della classifica cannonieri con 23 realizzazioni, mentre il francese è a 18.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere riguardo a Real Madrid-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO REAL MADRID-BARCELLONA

Il Clasico di ritorno tra Real Madrid e Barcellona si giocherà sabato 10 aprile 2021 alle ore 21: appuntamento allo stadio Alfredo Di Stefano della capitale spagnola per il big match di giornata. Non ci sarà il pubblico causa restrizioni per contenere il covid.

Real Madrid-Barcellona potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN , disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Chi ha aderito all'offerta Sky- DAZN , potrà godersi la sfida della Liga in diretta sul canale satellitare DAZN1+ (numero 212 del satellite).

Lo streaming di Real Madrid-Barcellona sarà disponibile in diretta esclusiva sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Anche su Goal potrete seguire tutto quello che riguarda la sfida tra Real Madrid e Barcellona: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.s

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann.