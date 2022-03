Real Madrid-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REAL MADRID-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Barcellona

Data: 20 marzo 2022

Orario: 21.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Nel 2021/2022 la Liga non è la solita Liga. Real Madrid e Barcellona non si stanno dando battaglia punto su punto, record contro record, per vincere il campionato. Stavotla i Blancos hanno distanziato tutte le pretendenti, compresi i blaugrana, avvicinando al successo. Ma i catalani sono rinati.

Segui il Clasico solo su DAZN. Attiva ora

Sotto Xavi, infatti, il Barcellona è tornato a brillare in Liga (così come in Europa), riuscendo a mettere insieme quattro successi di fila negli ultimi incontri di campionato. Il Real Madrid, in vista del Clasico, è a distanza siderale, ma la squadra catalana vuole chiudere l'annata non solo con la qualificazione in Champions, ma anche con un successo nella sfida più seguita.

Quindici punti separano Barcellona e Real Madrid nella classifica della Liga, con il team Xavi che ha comunque una sfida in meno. All'andata la squadra di Ancelotti ha battuto i rivali storici per 2-1, con le reti di Alaba e Vazquez. Ai blaugrana non è bastato il goal di Aguero.

Il Real Madrid ha avuto la meglio anche nella semifinale di Supercoppa di Spagna, poi conquistata in finale, a inizio 2022: 3-2 spettacolare che ha aperto le porte all'ultimo atto del torneo e al successo contro il Bilbao.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Real Madrid-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-BARCELLONA

Real Madrid e Barcellona daranno vita al Clasico domenica 20 marzo 2022 alle ore 21: appuntamento al Santiago Bernabeu per la sfida di Liga più attesa del mese e del girone di ritorno.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV

Real Madrid-Barcellona, il Clasico di Spagna, sarà visibile in diretta tv esclusiva su ogni smart tv grazie all'app di DAZN, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi smart da collegare alla tv come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

REAL MADRID-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming del Clasico tra Real Madrid e Barcellona sarà disponibile su dispositivi iOS e Android come smartphone e tablet attraverso l'applicazione di DAZN. Si può assistere alla sfida anche tramite pc collegandosi al sito ufficiale di DAZN: basta inserire le proprie credenziali per seguire il match del campionato spagnolo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BARCELLONA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos: Asensio, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.