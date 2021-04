Real Madrid-Barcellona, cambia l'arbitro: polemiche su Manzano

Lahoz, il direttore di gara designato, ha subito un infortunio muscolare: tifosi del Barcellona furiosi, Manzano è l'unico ad aver espulso Messi.

Cambia il direttore di gara nel Clasico. Non ci sarà più Antonio Mateu Lahoz, infatti, a dirigere l'attesissima sfida del weekend tra il Real Madrid di Zidane e il Barcellona di Koeman. Problema muscolare per lui e inserimento in extremis di Jesus Gil Manzano.

Lahoz ha diretto la spettacolare gara tra Bayern Monaco e PSG in Champions League, ma si è infortunato nelle ultime ore. Per questo Manzano è stato scelto per arbitrare Real Madrid-Barcellona, in virtù del suo iniziale previsto riposo per la nuova giornata di Liga.

La scelta di Manzano ha scatenato il caos in Spagna, sopratutto in terra catalana: il classe 1984, internazionale dal 2014, è stato infatti l'unico direttore di gara ad espellere Messi durante la sua lunga carriera e per questo migliaia di voci si sono levate a mo' di complottismo sui social.

L'ultimo Derby diretto da Manzano risale al 2014/2015, quando il Real Madrid ebbe la meglio per 3-1. 31 le gare dei Blancos dirette dal 36enne, con 25 vittorie, tre pareggi e tre vittorie. Il Barcellona lo ha avuto come direttore di gara invece in 20 gare, con 11 vittorie, 5 pareggi e quattro sconfitte.

Manzano ha diretto il Barcellona nella Supercoppa di Spagna contro il Bilbao qualche mese fa e proprio in tale occasione ha espulso Messi; per il resto è stato l'arbitro principale nel match pareggiato contro il Siviglia per 1-1. Il Real Madrid ha invece avuto lui come direttore di gara in tre match stagionali, con la vittoria contro lo stesso Athletic in cui ha spedito sotto la doccia Raul Garcia.