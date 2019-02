Real Madrid-Barcellona 0-3: Suarez re di Coppa, blaugrana in finale

Il Barcellona batte per 3-0 il Real Madrid, dopo l'1-1 dell'andata, ed approda alla finale di Coppa del Re: protagonista Suarez, autore di due goal.

Il Barcellona espugna il Santiago Bernabeu battendo per 3-0 il Real Madrid ed approda in finale di Coppa del Re. Protagonista del match Luis Suarez, autore di una doppietta e 'mandante' dell'autogoal di Varane.

Visto il risultato dell'andata (1-1 al Camp Nou), è il Barcellona a dover fare la partita per segnare il goal qualificazione. I blaugrana mantengono il possesso palla come di consueto, ma non riescono a trovare lo spazio giusto per fare male.

Messi si vede poco, l'unico che riesce a mettere qualche pallone pericoloso all'interno dell'area di rigore delle merengues è Dembele con le sue scorribande sulla fascia sinistra.

I Blancos dal canto loro, una volta riconquistato il pallone, ripartono in velocità e, grazie all'ottima vena di Reguilon sulla sinistra e di Casemiro in regia, si presentano con costanza davanti a Ter Stegen: Vinicius (due volte alto sopra la traversa) e Benzema peccano però di precisione.

La squadra di Solari comincia bene anche nella ripresa, ma alla prima vera occasione per gli ospiti passa in svantaggio: assist di Dembele dalla sinistra, Suarez anticipa Ramos ed insacca l'1-0.

Vinicius e compagni reagiscono subito, sfiorando il pari con Reguilon (fantastica parata di Ter Stegen), ma al contempo lasciano spazio al contropiede: Dembele scappa ancora una volta, Suarez in area di rigore viene anticipato da Varane, che 'sigla' il 2-0.

E' l'episodio che sancisce la resa del Real Madrid, che da qui al fischio finale subisce anche il 3-0: Suarez si fa atterrare da Casemiro in area di rigore e grazie alla concessione di Messi segna la sua personale doppietta battendo Navas con un 'cucchiaio'.