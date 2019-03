Real Madrid-Barcellona 0-1: Rakitic firma il Clasico, Bernabeu ancora gelato

Una rete di Rakitic nel primo tempo regala ancora il successo al Barcellona sul campo del Real Madrid: secondo Clasico vinto in due giorni.

Ilvince il secondo Clasico in quattro giorni ed esulta ancora una volta sul campo del Real Madrid , che perde ulteriore terreno dalla capolista. Decisiva la rete dinel primo tempo: nervi tesi traprima dell'intervallo, nella ripresa i padroni di casa non riescono a cambiare marcia.

Le scelte divanno su un 4-3-3 con una sola sorpresa: in attacco c’èinsieme a Benzema e Vinicius, panchina per Lucas Vazquez. Dall’altra parte il solito Barça, con Arthur che recupera e va a centrocampo. Delle due novità, soltanto il brasiliano è un fattore nel primo tempo. Il gallese non riesce mai a incidere e inizia malissimo, con una punizione calciata altissima dopo pochi minuti di gioco. Poi finisce ancora peggio, tra i fischi del Bernabéu alla sua sostituzione dopo un’ora.

Il primo quarto d’ora è quasi solo Madrid, ma il Barcellona tiene ed esce alla distanza: attende e colpisce la squadra di Valverde, che prima ci va vicina con Messi col tocco sotto, poi colpisce con Rakitic nella stessa maniera.

Il Real reagisce soltanto di nervi e poco di tecnica, mentre il Barcellona fa possesso e aspetta il momento giusto per colpire. Courtois deve anche negare il raddoppio a Suarez dopo i due goal (più autogoal propiziato) del Clásico di mercoledì in Coppa del Re. Poche fiamme nell’attacco di Solari, molte di più tra Ramos e Messi: faccia a faccia tra i due a fine primo tempo per una manata sospetta del capitano Madridista, diventato uno dei quattro giocatori con più presenze nel Clásico - 42, come Sanchis, Gento e Xavi.

Anche il secondo tempo inizia come il primo, con un assedio del Real, guidato ancora da Vinicius. La vivacità del brasiliano è la principale fonte di gioco di un Real che non trova supporto dal centrocampo e ha ancora meno spunti in attacco. Solari li cerca in panchina, ma sorprende: la prima opzione è Valverde, che entra in partita ma non la cambia.

Rimane in controllo del risultato il Barcellona, stanco già all’ora di gioco e che rischia quando imposta, ma punge quando ha spazio. Dembelé sfiora lo 0-2 prima di lasciar campo a Coutinho. Dall’altra parte entra un altro escluso come Isco.

Cambiano gli uomini in campo, ma non il divario nel punteggio. Che, comunque, rischia più volte di ampliarsi che di equilibrarsi. Alla triplice fischio di Undiano Mallenco è 0-1. Il Clàsico è del Barcellona, il secondo della settimana al Bernabéu e il quarto di fila vinto in casa dei rivali storici. È una vitto Il divario si allarga a 12 punti, 60 dei blaugrana contro i 48 Merengues. La Liga prende sempre di più la direzione della Catalogna, il Real invece sprofonda sempre di più in una delle stagioni più complicate della storia recente.

I GOAL

26' RAKITIC 0-1 - Sergi Roberto vede l'inserimento di Rakitic, che sfugge alle spalle di Ramos: il croato supera poi Courtois in uscita con un delizioso tocco sotto.

IL TABELLINO

REAL MADRID-BARCELLONA 0-1

Marcatori: Rakitic

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro (76' Isco), Kroos (55' Valverde); Bale (61' Asensio), Benzema, Vinicius Jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets (92' Semedo), Arthur (71' Vidal); Messi, L. Suarez, Dembelé (78' Coutinho).

Arbitro: Mallenco

Ammoniti: Busquets, Sergio Ramos, Lenglet, Asensio, Carvajal

Espulsi: nessuno