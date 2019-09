Real Madrid, Bale rifiuta il gagliardetto per la foto: scoppia la polemica

Prima di PSG-Real Madrid, al momento della foto di squadra, Varane ha passato il gagliardetto a Bale ma il gallese è sembrato infastidito.

Non è sicuramente un inizio di stagione facile per il che, come se non bastasse la pesante sconfitta subita contro il alla prima di , deve fare i conti anche con l'ennesima polemica.

Il protagonista negativo, ancora una volta, è Gareth Bale la cui colpa stavolta è quella di avere rifiutato il gagliardetto del Real prima della gara di Parigi.

Varane infatti, come si vede in un video, aveva passato il gagliardetto proprio a Bale per tenerlo in mano durante la foto di rito prima della partita ma il gallese è sembrato infastidito e lo ha subito lasciato nelle mani di Carvajal.

Non è un mistero d'altronde che in estate il Real Madrid volesse cedere Bale in , ma alla fine l'esterno è rimasto a disposizione di Zidane che adesso a causa dei tanti infortuni è praticamente costretto a schierarlo.

La sensazione però è che il rapporto tra le parti sia ormai davvero logoro, ecco perché un addio già a gennaio non è affatto da escludere. Ma intanto il 'caso gagliardetto' è ormai esploso.