Real Madrid, Bale polemico: prima lascia il riscaldamento, poi non festeggia il goal

Il Real Madrid ha battuto il Levante per 2-1 grazie a un rigore di Gareth Bale ma il gallese non ha festeggiato: colpa delle scelte di Solari.

Polemica in casa Real Madrid, dove a destare preoccupazione è il comportamento tenuto da Gareth Bale nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Levante. I Blancos, ieri, si sono imposti per 2-1 proprio grazie a un rigore del gallese, il quale ha però preferito non festeggiare con i compagni.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La mancata celebrazione del goal della vittoria è stato però solamente il secondo strano atteggiamento di giornata per Bale, con l'attaccante del Real Madrid che prima di entrare in campo si era reso protagonista di quella che sembrava una vera e propria protesta nei confronti del tecnico Solari.

Come riportato da 'Marca', il gallese si stava riscaldando al fianco di Marco Asensio e Federico Valverde, quando l'allenatore ha deciso di inserire il giovane centrocampista al posto di uno stanco Toni Kroos.

📹 VÍDEO | ⚽️🧐

Otro gesto de @GarethBale11 que indigna al madridismo#Golazohttps://t.co/aSIo3tAxRH — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 25 febbraio 2019

Infastidito dal fatto di non essere stato scelto come primo sostituto, Bale si è diretto verso la panchina, dove si è fermato per diversi minuti con la scusa di dover bere dell'acqua. Il gallese si è poi rialzato solamente quando Solari ha deciso di metterlo in campo al posto di Karim Benzema al 74' minuto.

Entrato sul terreno di gioco sul punteggio di 1-1, Bale ha poi realizzato al 78' il decisivo rigore della vittoria, decidendo però di non festeggiare con i compagni. Un atteggiamento polemico che ha lasciato trapelare un certo malumore. Che sia arrivata l'ora per il gallese di lasciare Madrid in estate? La risposta la darà il mercato.