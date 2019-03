Real Madrid, Bale lascia il Bernabeu prima della fine del Clasico: rottura con lo spogliatoio

Criticato dal pubblico e da parte dello spogliatoio. Il rapporto tra Gareth Bale e il Real Madrid pare ai minimi storici. La scelta di schierare titolare il gallese nel Clasico di Liga, perso per 1-0 contro il Barcellona, pare essere stata accolta con stupore da alcuni giocatori dei blancos, con Bale ancora una volta critico dopo la sostituzione.

Sessanta minuti sottotono, prima di lasciare il campo a Marco Asensio. La prestazione di Bale nell'ultimo Clasico non ha convinto i tifosi del Real Madrid, i quali hanno fischiato il giocatore alla sua uscita dal terreno di gioco nella ripresa.

Ancora più polemica però la risposta dello stesso Bale che, stando a 'Marca', ha deciso di lasciare lo stadio ancora prima della fine della partita. Dopo essere stato sostituito, il gallese si è infatti seduto in panchina al fianco di Marcelo solo per pochi minuti, prima di recarsi negli spogliatoi e dirigersi poi verso casa.

Un atteggiamento che certifica una frattura tra l'ex Tottenham e il Real Madrid, con un addio in estate che potrebbe ora diventare realtà. A stemperare i toni ci ha provato però Luka Modric. Nella conferenza stampa della vigilia della gara di Champions League contro l'Ajax, il croato ha dato la sua versione.

"Si dimentica troppo facilmente quello che ha fatto per questo club, ora non sta attraversando il suo miglior momento. Non penso che la sua avventura qui sia finita".