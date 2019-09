Real Madrid, Bale e James Rodriguez non convocati per il Club Brugge

Zidane non ha convocato Bale e James Rodriguez per la sfida che vedrà il Real Madrid ospitare il Club Brugge in Champions League.

già costretto a rincorrere in : la batosta di Parigi contro il ha abbattuto gli uomini di Zinedine Zidane che ha lasciato a casa due titolari per la sfida del 'Bernabeu' al .

Non figurano infatti nell'elenco dei convocati James Rodriguez e Gareth Bale: il colombiano aveva giocato il quarto d'ora finale del derby pareggiato con l' , novanta minuti in campo il gallese. Entrambi esclusi per precauzione a causa di piccoli problemi fisici.

Stessa sorte per Rodrygo e Brahim, tornano disponibili invece due pilastri come Marcelo e Isco, precedentemente assenti dalla lista dei giocatori utilizzabili per la disastrosa trasferta parigina.

Con una vittoria il Real Madrid darebbe prova di una reazione immediata, al contrario rischierebbe di compromettere seriamente il cammino nella competizione che da sempre è il suo habitat naturale.