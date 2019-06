Real Madrid, bagno di folla per Hazard: più tifosi al Bernabeu solo per Ronaldo

Tanti tifosi, ben 50 mila, hanno assistito dagli spalti del Bernabeu alla presentazione di Eden Hazard: solo per Ronaldo ci furono più spettatori.

Grande risposta del pubblico Merengues alla presentazione ufficiale del nuovo acquisto Eden Hazard, avvenuta come di consueto allo Stadio Santiago Bernabeu, casa del . Il giocatore belga, con indosso una maglia della sua nuova squadra, ha palleggiato davanti a 50 mila tifosi accorsi per dargli il benvenuto a Madrid.

Per l'ormai ex un autentico bagno di folla: soltanto Cristiano Ronaldo, come riporta 'Marca', riuscì a far accorrere più tifosi per la sua presentazione, ben 70 mila, che non vollero perdersi l'arrivo del campione portoghese il 6 luglio 2009.

I numeri di Hazard eguagliano quelli della presentazione di un altro grande campione, Ricardo Kakà, nell'estate 2009, e riportano di fatto l'entusiasmo dei tifosi ad alcuni anni fa. Dopo un anno difficile, seguito alle 3 Champions consecutive conquistate, la speranza dei sostenitori del Real è quella di vivere grazie ad Hazard e agli altri acquisti di Florentino Perez una stagione da protagonisti in e in Europa.