Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si sfidano nel derby della capitale spagnola, big match della 17ª giornata della Liga. I blancos guidano la classifica con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i colchoneros si trovano al 4° posto a quota 29 con un cammino di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 k.o.

Le due squadre si sono affrontate nel derby nel massimo campionato spagnolo 168 volte, con un bilancio che sorride alle merengues di 89 vittorie, 40 pareggi e 39 affermazioni dei colchoneros. Il Real, in particolare, è imbattuto nelle ultime 5 gare casalinghe nella Liga contro i rivali (2 vittorie e 3 pareggi) e ha mantenuto la propria porta inviolata negli ultimi tre incroci interni.

Finora Carlo Ancelotti non è riuscito a vincere nessuno dei precedenti 4 derby di campionato contro l'Atletico Madrid (un pareggio e 3 sconfitte) ed è l'unico tecnico del Real a non essere riuscito a sconfiggere i rivali nel torneo nelle prime 4 partite.

Gli attaccanti del Real Madrid Karim Benzema (12 goal) e Vinicius Jr. (10 reti) primeggiano nella classifica marcatori della Liga spagnola, e i blancos sono la prima squadra europea quest'anno ad avere due calciatori in doppia cifra.

Fra i colchoneros invece spiccano i 7 goal di Luis Suárez, che è il giocatore in attività che in carriera ha segnato più goal alle merengues nella competizione (10 in 13 gare). L'uruguayano tuttavia sarà assente per infortunio. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Real Madrid-Atletico Madrid si disputerà la sera di domenica 12 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio del Derby, che sarà diretto dal signor Antonio Mateu Lahoz, e sarà il 169° nella Liga fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN TV

Il derby Real Madrid-Atletico Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca della partita sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Marco Parolo.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati, attraverso DAZN, potranno seguire il derby Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights del big match e l'evento integrale saranno resi disponibile per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire il derby Real Madrid-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dal prepartita avrete infatti le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, e successivamente, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati in tempo reale con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Ancelotti avrà a disposizione quasi tutta la rosa, fatta eccezione per gli unici due infortunati, Bale e Ceballos. Nel tridente d'attacco Benzema agirà da centravanti, mentre Asensio e Vinicius Jr. saranno gli esterni offensivi. Il centrocampo sarà composto da Casemiro nel ruolo di playmaker e diga davanti alla difesa, e dalle due mezzali Kroos e Modric. In difesa, davanti al portiere belga Courtois, Eder Militão farà coppia in mezzo con Alaba, mentre Carvajal e Mendy saranno gli esterni bassi.

Assenze importanti per Simeone, che ha perso Luis Suárez nella sfida europea con il Porto per una lesione muscolare e ha ancora Vrsaljko e Savic in infermeria per problemi fisici. Non al meglio nemmeno Giménez, che tuttavia dovrebbe essere regolarmente in campo nel derby e affiancare al centro della difesa Felipe, con Marcos Llorente e Renan Lodi come terzini. Fra i pali agirà Oblak, mentre in mezzo al campo De Paul si candida ad una maglia da titolare accanto a Koke e potrebbe spuntarla sulla concorrenza di Kondogbia ed Héctor Herrera. Lemar e Carrasco saranno i due esterni. In attacco il brasiliano Cunha dovrebbe essere preferito a João Felix per affiancare Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militão, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Giménez, Felipe, Renan Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Cunha, Griezmann.