Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid sfida l'Atletico nel derby della 12ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Real Madrid di Zinedine Zidane sfida l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nel derby della capitale spagnola, match clou della 12ª giornata della . I Blancos sono quarti in classifica con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i Colchoneros, che devono anche recuperare una partita, guidano imbattuti la graduatoria del massimo campionato spagnolo con 26 punti e un cammino di 8 vittorie e 2 pareggi.

Sono 166 i Derby di Madrid disputati finora nella Liga, con un bilancio che pende con decisione dalla parte delle merengues con 88 vittorie, 39 pareggi e 39 successi dell'Atletico.

Il Real Madrid è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria in campionato, e in settimana ha battuto 2-0 in i tedeschi del M'Gladbach, qualificandosi agli ottavi di finale, l'Atletico ha collezionato 7 vittorie consecutive nella Liga e viene da un successo in Europa sul .

Karim Benzema è il miglior marcatore dei Blancos con 4 reti nel torneo, João Felix e Luís Suarez sono i giocatori più prolifici dei Colchoneros con 5 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Real Madrid-Atletico Madrid si disputerà la sera di sabato 12 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, a Madrid. Il fischio d'inizio del derby, che sarà il 167° nella Liga fra le due squadre, è in programma alle ore 21.00.

Il derby Real Madrid-Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche grazie alla app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del Derby di Madrid sarà affidata a Stefano Borghi.

Il big match Real Madrid-Atletico Madrid sarà visibile per gli utenti DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli highlights del Derby di Madrid e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire il derby Real Madrid-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete, fin dalle ore che precedono la partita, le ultime notizie sulle due squadre e le formazioni ufficiali, poi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Zidane potrebbe confermare nel derby lo stesso undici titolare che ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League, con l'unica eccezione del terzino destro. Al posto di Lucas Vázquez potrebbe infatti giocare dal 1' Carvajal, con Mendy a sinistra e al centro la coppia formata da Varane e Sergio Ramos. In porta giocherà Courtois. Centrocampo scolpito con Casemiro playmaker e Modric e Kroos mezzali. Nel tridente d'attacco Benzema agirà da centravanti, con Rodrygo (favorito su Asensio) e Vinicius Jr. esterni offensivi. Indisponibili per infortunio Hazard, Valverde e Jovic, mentre sono in dubbio Mariano Díaz e Odegaard.

Simeone non potrà disporre di Giménez in difesa e Diego Costa in attacco, entrambi infortunati. Il tandem offensivo dei Colchoneros, nel 4-4-2 del 'Cholo', sarà composto da João Felix e Suarez. A centrocampo Koke e Saúl saranno i due interni, mentre Marcos Llorente e Ferreira Carrasco presidieranno le due fasce. Fra i pali ci sarà Oblak, davanti a lui una difesa a quattro con Savic e Felipe centrali, Trippier terzino destro ed Hermoso esterno basso a sinistra.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Ferreira Carrasco; João Felix, L. Suarez.