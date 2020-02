Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida l'Atletico nel Derby, big match del 22° turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Derby fra il di Zinedine Zidane e l' di Diego Pablo Simeone infiamma il sabato della 22ª giornata della . I Blancos comandano in solitaria la classifica con 46 punti, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, e hanno 3 lunghezze di vantaggio sui rivali del , i Colchoneros si trovano in 4ª posizione assieme al a quota 36, con un cammino di 9 vittorie, 9 pareggi e 3 k.o.

Segui Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming su DAZN

Nei 165 Derby di Madrid disputati finora nel massimo campionato spagnolo, il Real comanda con 87 vittorie, 39 pareggi e 39 affermazioni dell'Atletico. Le due squadre si sono affrontate già 2 volte in questa stagione, e in entrambi i casi, per la prima volta nella storia, il punteggio finale è stato di 0-0. La prima nella sfida di andata di campionato, la seconda nella finale della Supercoppa di , poi vinta 4-1 ai rigori dal Real.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Il Real Madrid non ha perso nessuno degli ultimi 7 derby complessivi giocati nella Liga con l'Atletico, ma è vero anche che delle ultime 6 sfide ne ha pareggiate 5, di cui 4 con Zidane in panchina, cogliendo una vittoria.

Guardando in casa dei Colchoneros, i 22 goal segnati nei primi 21 incontri di campionato dall'Atletico Madrid eguagliano il primato negativo a livello realizzativo delle stagioni 1979/80, 1981/82 e 2004/05.

Il Real Madrid ha ottenuto un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, l'Atletico Madrid invece ha rimediato 2 vittorie, una sconfitta contro l' e un pareggio nelle ultime 4 gare di campionato.

Karim Benzema è il bomber del Real Madrid nel torneo con 12 reti. L'attaccante francese ha segnato 4 goal nei 33 confronti complessivi in carriera contro i Colchoneros, ma nessuno di questi è arrivato al Bernabeu.

Il grande ex della partita (31 goal in 95 presenze in tutte le competizioni con le merengues) Alvaro Morata è invece il miglior marcatore dell'Atletico Madrid con un bottino di 7 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Atletico Madrid

Real Madrid-Atletico Madrid Data: 1 febbraio 2019

1 febbraio 2019 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Real Madrid-Atletico Madrid si disputerà il pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Xavier Estrada Fernández, è in programma alle ore 16.00. Sarà il 166° Derby fra le due squadre nella Liga.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta il Derby Real Madrid-Atletico Madrid. Il big match sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Real Madrid-Atletico Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Federico Balzaretti al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire il Derby Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS.

Dopo il fischio finale della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà il Derby Real Madrid-Atletico Madrid in diretta testuale, con gli aggiornamenti live minuto per minuto dal prepartita, con le formazioni ufficiali, fino al fischio finale.

Formazione praticamente scolpita per Zidane, che dovrà fare ancora a meno in attacco del lungodegente Asensio e di Hazard. Il modulo sarà il 4-3-2-1. Vertice alto dell'Albero di Natale sarà il francese Benzema, alle cui spalle sulla trequarti agiranno Modric e Isco. Casemiro sarà il playmaker di centrocampo, con Valverde e Kroos mezzali ai suoi lati. Davanti a Courtois in difesa la coppia centrale sarà composta da Varane e Sergio Ramos, mentre Carvajal, al rientro dopo il turno di squalifica, e Mendy giocheranno da terzini.

Nell'Atletico Madrid forfait sia per Trippier, sia per Koke, entrambi non convocati. Il primo è alle prese con la pubalgia, il secondo non si è ancora ristabilito dopo una lesione muscolare. Le due assenze si aggiungono a quelle di Arias, Giménez, Diego Costa e João Felix, tutti infortunati. Per questo Simeone, davanti al portiere Oblak, dovrebbe rilanciare l'ex e Vrsaljko come terzino destro in una difesa a quattro con Renan Lodi a sinistra e Felipe e Savic a comporre la coppia centrale. A centrocampo al posto di Koke a destra agirà Correa, con Saúl a sinistra e in mezzo il messicano Héctor Herrera e Thomas. Davanti il tandem d'attacco sarà composto da Morata e Vitolo.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Héctor Herrera, Thomas, Saúl; Morata, Vitolo.