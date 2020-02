Real Madrid-Atletico Madrid 1-0: Benzema si prende il derby, tentativo di fuga Blancos

Una rete di Benzema su assist di Mendy decide il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid: le Merengues allungano in classifica sul Barcellona.

Il si aggiudica un equilibrato derby e stende l' davanti al pubblico amico del Bernabeu. Decisiva la rete di Benzema a inizio ripresa su assist di Mendy, tentativo di fuga dei Blancos in testa alla .

Rivedi Real Madrid-Atletico Madrid on demand su DAZN

Le prime due occasioni capitano sui piedi di capitan Ramos, che prima di sinistro e poi di destro grazia Oblak da ottima posizione. Con il passare dei minuti la formazione ospite prende fiducia e inizia a far male alla retroguardia Blancos portando sempre almeno quattro uomini in avanti.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

La prima conclusione in porta dei Colchoneros porta la firma di Vitolo, che cerca la soluzione bassa ma trova i riflessi di Courtois. Poco dopo Correa arriva al tiro da posizione defilata dopo una bella combinazione, ma il destro scheggia soltanto la parte esterna del palo. Brividi per il pubblico del Bernabeu, che arriva all'intervallo piuttosto spaventato.

Nell'intervallo Zidane mischia le carte e manda in campo Vinicius e Lucas Vazquez al posto di Kroos e Isco, mentre Simeone boccia Morata per giocare la carta Lemar. I Blancos sono più vivaci in avanti e proprio dal giovane brasiliano neo entrato in campo nasce l'azione del vantaggio. Il filtrante è perfetto per Mendy, che mette a centro area e trova la puntuale deviazione di Benzema.

L'Atletico Madrid non riesce a reagire e il Real continua a premere sull'acceleratore, sfiorando diverse volte il raddoppio su conclusione da fuori. Nei minuti finali la squadra di Simeone tenta l'assalto senza però troppe idee, la difesa di casa regge senza affanni e porta a casa tre punti d'oro.

IL TABELLINO

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 1-0

MARCATORI: 56' Benzema

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos (46' Vinicius); Modric, Isco (46' Lucas Vazquez); Benzema.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Llorente, Thomas (74' Camello), Saúl; Morata (50' Lemar), Vitolo (71' Carrasco).

L'articolo prosegue qui sotto

ARBITRO: Fernandez

AMMONITI: Felipe, Vrsaljko, Mendy, Casemiro

ESPULSI: Nessuno