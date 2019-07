Real Madrid-Atletico 3-7: Simeone distrugge Zidane, poker di Diego Costa

Incredibile quanto successo al MetLife Stadium nella gara di International Champions Cup tra Atletico e Real. Costa protagonista, finisce espulso.

Ok, si tratta di una gara amichevole, ma Zidane e tutto il possono cominciare a preoccuparsi in vista della prossima stagione. Nel Derby valido per l'International Champions Cup, l' ha letteralmente steso le Merengues con il punteggio di 7-3.

Che l'Atletico Madrid fosse in stato di grazia lo si è capito subito, visto che gli uomini di Simeone sono passati in vantaggio al primo minuto di gioco con la zampata di Diego Costa. L'attaccante è stato schierato inizialmente in attacco in coppia con Morata, ma l'ex ha ben presto lasciato il posto ad Angel Correa (obiettivo del ) per un infortunio.

La gara ha quindi subito preso i contorni di un incubo per il Real Madrid, che nel giro di 51 minuti si è ritrovato sotto di ben sei goal. Un Diego Costa letteralmente scatenato autore di un poker, imprendibile per la difesa Merengues e poi anche protagonista di un battibecco con Carvajal, che ha portato l'espulsione di entrambi.

A segno in questi primi sei goal anche l'obiettivo del Milan Correa e l'acquisto da 120 milioni Joao Felix (schierato come esterno del centrocampo a 4).

Solo dopo lìora di gioco la squadra di Zidane ha avuto un sussulto (mentre anche Jovic, dopo Mendy, si è infortunato). Tre goal in rapisa successione del Real, con le firme di Nacho, Benzema e Javi Hernandez.

Ma nulla di più, a venti minuti dalla fine è poi arrivato il settimo goal di Vitolo che ha scritto la parola "fine" su questa assurda partita americana. Un Derby amichevole oltreoceano, ok, ma la mazzata per Zidane è stata comunque forte e chiara...