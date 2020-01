Real Madrid-Atletco Madrid: dove vederla in tv e streaming

Il derby Real Madriid-Atletico Madrid assegna la Supercoppa spagnola: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane e l' di Diego Pablo Simeone si contendono la Supercoppa di 2019. Blancos e Colchoneros si sono qualificati per la finale eliminando rispettivamente il , superato 3-1, e il , battuto 3-2.

Sarà la seconda volta che le due squadre di Madrid si contendono il trofeo nel derby: la prima volta è stato nel 2014, quando nel doppio confronto ebbe la meglio la formazione del 'Cholo', che dopo aver pareggiato per 1-1 al Bernabeu, riuscì ad imporsi 1-0 nel vecchio Calderón.

Da questa edizione il trofeo ha cambiato formula, con il Final Four e le due vincenti delle semifinali che si giocheranno la Supercoppa nella finalissima.

Il Real Madrid è riuscito ad alzare il trofeo 10 volte nella sua storia, l'ultima nel 2017, mentre l'Atletico ha vinto la Supercoppa di Spagna 2 volte, l'ultima proprio nel 2014 attraverso il doppio confronto con le merengues. La squadra che si è aggiudicata più volte il titolo è stata il Barcellona, vittoriosa in ben 13 edizioni. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Real Madrid-Atletico Madrid si disputerà la sera di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico del King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in . Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor José María Sánchez Martínez, è previsto per le ore 19.00. Sarà la seconda volta che le due squadre di Madrid si affrontano nella finale della Supercoppa di Spagna.

La finale della Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Atletico Madrid, sarà trasmessa in esclusiva in diretta in chiaro su Nove (canale 9 del digitale terrestre). La telecronaca del derby di Madrid è affidata ad Andrea Di Staso e Carlo Pizzigoni.

Tifosi e appassionati potranno seguire la finale della Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Atletico Madrid, anche in diretta attraverso Dplay, il servizio di streaming video che consente di guardare gratis e on demand il meglio della programmazione dei canali free di Discovery .

Zidane ritrova dal 1' Marcelo a sinistra, con il brasiliano ormai prontamente ristabilito dall'infortunio. Per il resto, davanti a Courtois, Carvajal sarà il terzino destro, con Varane e Sergio Ramos a comporre la coppia centrale. Davanti, k.o. Hazard, Bale e Benzema, nel tridente Jovic sarà il centravanti, con Isco e Rodrygo esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo potrebbe restar fuori Modric, con l'impiego da titolare di Valverde come mezzala sinistra accanto a Kroos e Casemiro.

Simeone dovrà rinunciare a Koke, Lemar e Diego Costa, tutti e tre indisponibili per la finale. Il tandem d'attacco dovrebbe dunque essere composto dal gioiello João Felix e l'ex juventino Morata. A centrocampo, a destra spazio a Correa, con Saúl a sinistra e in mezzo Hector Herrera con Thomas. Al centro della difesa ballottaggio fra Gimenez, favorito, e Savic, per far coppia con Felipe. A destra ci sarà Trippier, mentre Renan Lodi sarà il terzino sinistro. Fra i pali agirà infine Oblak.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Jovic, Rodrygo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Renan Lodi; A. Correa, H. Herrera, Thomas, Saúl; João Felix, Morata.