Real Madrid-Athletic Bilbao dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida l'Athletic Bilbao nella 18ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida l' Bilbao di Gaizka Garitano nella 18ª giornata della . I Blancos hanno 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, e provano a rispondere al , vittorioso contro l'Alavés, per mantenere la vetta della classifica assieme ai rivali blaugrana. I baschi occupano invece l'8° posto in graduatoria a quota 27, con un cammino di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 176 confronti fra le due formazioni nella Liga, il bilancio sorride alle merengues con 90 vittorie, 51 affermazioni dei Leoni e 35 pareggi. L'ultimo successo dei baschi al Bernabeu risale al 19 febbraio 2005, quando la squadra guidata dall'attuale tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, si impose 2-0 grazie ai goal di Del Horno e Iraola. Da allora 13 vittorie del Real Madrid e appena un pareggio.

Il Real Madrid ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi, incluso quello del recupero del Clasico, nelle ultime 4 gare di campionato disputate, l' invece è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Karim Benzema è il miglior marcatore dei Blancos con 12 goal, Raúl García è invece il bomber dell'Athletic Bilbao con 5 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Athletic Bilbao: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Real Madrid-Athletic Bilbao si disputerà la sera di domenica 22 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Adrián Cordero Vega, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 177° confronto nella Liga fra le due formazioni.

La sfida Real Madrid-Athletic Bilbao sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Real Madrid-Athletic Bilbao sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights della gara e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zidane dovrà rinunciare a Casemiro, squalificato dopo il recupero del Clasico, mentre non avrà a disposizione per infortunio i vari Lucas Vazquez, James Rodríguez, Asensio, Hazard e Marcelo. Nel tridente d'attacco potrebbe esserci spazio per Rodrygo al posto di Bale, mentre dovrebbero essere confermati Benzema e Isco, anche se lo spagnolo resta insidiato da Vinicius Jr. In mediana dentro Valverde come mezzala sinistra, con Kroos spostato in cabina di regia e Modric mezzala destra. Qualche dubbio in difesa, dove potrebbero riposare capitan Sergio Ramos e Mendy in favore di Eder Militão e Nacho Fernández.

Garitano punterà sul 4-2-3-1 e si affiderà davanti a Raúl García come punta centrale. Alle sue spalle Williams, Unai López e Ibai Gómez. In mediana San José affiancherà Dani García. Dietro, davanti al portiere Unai Simón, Lekue e Yuri come terzini e uno fra Yeray e Nuñez a formare la coppia centrale con Iñigo Martínez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Isco.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, San José; Williams, Unai López, Ibai Gómez; Raúl García.