Real Madrid-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta cerca l'impresa in casa del Real Madrid. All' Estadio Alfredo Di Stefano ci si gioca l'accesso ai quarti di finale di Champions League.

REAL MADRID-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Atalanta

Data: 16 marzo 2021

Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 satellite, digitale terrestre canale 472 e 482), Mediaset (Canale 5)

Sky Sport Uno (201 satellite, digitale terrestre canale 472 e 482), Mediaset (Canale 5) Streaming: Sky Go e Now TV; Mediaset Play

Dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia, l'Atalanta si prepara alla grande notte di Champions League. In casa del Real Madrid, i nerazzurri vanno a caccia dell'impresa nel tentativo di ribaltare la sconfitta rimediata in quel di Bergamo nella gara d'andata, decisa dal fendente da fuori area targato Mendy.

Per passare il turno la formazione guidata da Gian Piero Gasperini è costretta a vincere sul prato dell'Estadio Alfredo Di Stefano segnando almeno due gol. Infatti, in caso di successo per 1-0, si andrebbe ai supplementari. Qualsiasi risultato che dovesse differire da una vittoria bergamasca schiuderebbe, invece, le porte dei quarti alle merengues.

Zinedine Zidane vuole riportare il suo Real tra le prime otto del continente dopo le due recenti eliminazioni consecutive agli ottavi di finale. Il tecnico francesce spera di avere a disposizione anche il capitano Sergio Ramos dopo il provvidenziale recupero di Benzema.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Real Madrid-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-ATALANTA

La sfida Real Madrid-Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà all'Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid con calcio d'inizio previsto per le ore 21.00 italiane.

Real Madrid-Atalanta, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5. In alternativa il match sarà visibile anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Sarà possibile seguire Real Madrid-Atalanta anche in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, semplicemente collegandosi al sito ed effettuando l'accesso.

Per gli abbonati Sky, attraverso il servizio Sky Go , sarà possibilie seguire Real Madrid-Atalanta anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Sarà necessario scaricare precedentemente la app per sistemi Android, iOS, Windows 7 o superiori e Mac OS X 10.9 o superiori.

Una valida alternativa è costituita da Now TV , il servizio di streaming live e on-demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Champions League, a coloro che acquistano il Pass Sport.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Real Madrid-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Si svuota l'infermeria in casa Real Madrid. Recuperati Benzema, Rodrygo, Odriozola e Valverde - assenti all'andata - Zinedine Zidane accoglie anche il grande ritorno del capitano Sergio Ramos. Sarà lui a comporre la coppia centrale insieme a Varane. A centrocampo, squalificato Casemiro, dovrebbe giocare proprio Valverde con Kroos e Modric. In attacco Benzema agirà da riferimento centrale nel tridente con Asensio e Vinicius.

Una squalifica anche in casa Atalanta dopo l'espulsione di Freuler nel match d'andata. Al posto dello svizzero giocherà Pessina in mediana al fianco di De Roon. In difesa confermatissimo Sportiello, sorretto dalla difesa a tre composta da Toloi, Romero e Djimsiti. Maehle e Gosens sulle fasce, mentre davanti c'è qualche dubbio da sciogliere. Pasalic in ballottaggio con Malinovskyi per un posto tra le linee, in prima linea dovrebbero giocare Muriel e Zapata, ma Ilicic scalpita.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata.