Real Madrid, anche Jovic infortunato: problema alla caviglia

Dopo Asensio, Brahim Díaz e Mendy, un altro infortunato in casa Real Madrid nelle ultime due settimane: si tratta di Luka Jovic.

Come se non bastasse il 7-3 rimediato nel Derby contro l' in ICC, Zinedine Zidane sta facendo i conti anche con la sfortuna in questa fase di preparazione estiva. Tanti infortunati nelle ultime due settimane per il , nomi soprattutto di un certo spessore.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Soltanto due giorni fa l'infortunio del nuovo arrivato Mendy, prima ancora quello molto problematico di Asensio e anche di Brahim Díaz; ieri contro l'Atletico è stato Luka Jovic ad essere colpito dalla sfortuna.

Problema alla caviglia dopo mezz'ora, a causa di uno scontro con Oblak. L'ex , arrivato proprio in questa sessione, ha lasciato il campo a Benzema.

Il suo guaio alla caviglia sinistra non sembra di piccola entità e sarà valutato in modo più dettagliato nelle prossime ore.