Real Madrid, altra tegola: stagione finita per Lucas Vazquez

L'esterno spagnolo ha terminato in anticipo la sua stagione per un infortunio al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro.

Non c'è pace per il Real Madrid, che in campo ottiene risultati brillanti e continua a macinare gioco, ma allo stesso tempo perde giocatori uno dopo l'altro. L'ultimo è Lucas Vazquez.

L'esterno tuttofare spagnolo, pupillo di Zinedine Zidane, ha terminato in anticipo la sua stagione. Il club ha comunicato che nel Clásico il classe 1991 ha rimediato una distorsione al crociato.

"Dopo gli esami svolti questa mattina, a Lucas Vazquez è stata diagnosticata una distorsione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero è da valutare".

Lucas Vázquez medical report.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 11, 2021

Sembra impossibile ipotizzare un ritorno in campo entro un mese e mezzo: è probabile che per Vazquez la stagione sia giunta al termine e anche l'Europeo con la Spagna rischi di diventare irraggiungibile.

Vazquez inoltre è in scadenza di contratto con il Real Madrid e dopo una vita in Blanco potrebbe dire addio. Qust'anno ha giocato 34 partite.