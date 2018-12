Real Madrid-Al Ain: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il favoritissimo Real Madrid affronta i padroni di casa dell'Al Ain nella finale del Mondiale per Club: tutte le info sul match e dove vederlo.

Per una volta il Mondiale per Club riserva un epilogo sorprendente rispetto alla classica finale tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. Se infatti il Real Madrid ha rispettato il pronostico, facendo fuori in semifinale il Kashima Antlers, ci hanno pensato i padroni di casa dell' Al Ain a mandare clamorosamente a casa il River Plate, fresco vincitore della Libertadores.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'Al Ain è il club più titolato degli Emirati Arabi e vanta anche una Champions League asiatica in bacheca, ma appare difficile pensare che il Real Madrid possa farsi scappare il primo trofeo dell'era post Cristiano Ronaldo. In caso di successo, si tratterebbe per le merengues del terzo consecutivo (quarto in totale) nella competizione che dal 2005 ha preso il posto della Coppa Intercontinentale.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-AL AIN

Real Madrid-Al Ain sarà disputata sabato 22 dicembre alle ore 17.30, nello Sheikh Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi.

DOVE VEDERE REAL MADRID-AL AIN IN TV E STREAMING

Il Mondiale per Club 2018 non ha avuto copertura televisiva in Italia: non fa eccezione neanche la finale, che non sarà visibile sul territorio nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-AL AIN

Il Real Madrid dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici della semifinale: conferma dunque per la novità più grande della gestione Solari, ovvero l'impiego da titolare in regia (con ottimi risultati) del 23enne Marcos Llorente al posto del convalescente Casemiro, entrato nel secondo tempo contro il Kashima Antlers.

Per il resto ci sarà l'abituale linea difensiva davanti a Courtois, mentre in avanti il tridente sarà completato da Lucas Vazquez assieme a Bale e Benzema. Nessun cambio previsto neanche per l'Al Ain, che affida le sue speranze alla vena del brasiliano Caio e all'esperto bomber svedese Berg, oltre che alla spinta del pubblico di casa.

REAL MADRID (4-3-3): Courtouis; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Llorente, Kroos; L.Vazquez, Benzema, Bale.

AL AIN (4-3-3): Eisa; Ahmad, Ahmed, Fayez, Shiotani; Abdulrahman, Barman, Doumbia; El-Shahat, Berg, Caio.