Real Madrid-Al Ain 4-1: Blancos mondiali, ad Abu Dhabi è terzo trionfo in fila

Il Real Madrid vince il terzo Mondiale per Club in fila con il 4-1 sull'Al Ain: in goal Modric, Llorente e Ramos, più Nader con un'autorete.

Il Real Madrid è campione del mondo per club. La squadra di Santiago Solari batte 4-1 l'Al Ain nella finale ad Abu Dhabi aggiudicandosi per la terza volta consecutiva il torneo. Le firme sulla vittoria sono di Modric, Marcos Llorente, Sergio Ramos e l'autogoal di Nader. Per i padroni di casa goal di Shiotani.

Per la finalissima Solari non cambia rispetto alla partita vinta contro il Kashima Antlers: confermati sia Marcos Llorente a centrocampo che Lucas Vazquez in attacco, con Bale e Benzema ormai intoccabili. Proprio i due nomi a sorpresa (solo relativa) in campo dal 1' combinano per creare la prima occasione che apre il match, con l'attaccante classe 1991 che colpisce il palo.

La risposta dell'Al Ain arriva presto: prima di sparire dal campo e rintanarsi in difesa, gli uomini di Mamic mettono due volte paura al Real. Varane e Ramos sono provvidenziali per salvare e tenere lo 0-0. A sbloccare ci pensa poi il Pallone d'Oro e uomo più atteso, Luka Modric: sinistro dal limtie dell'area che si infila all'angolino opposto dopo un ottimo lavoro di Benzema.

Il goal mette in discesa la partita del Madrid, che continua a essere un po' superficiale ma crea diverse occasioni. Eisa è impegnatissimo ed è decisivo su Bale e su Modric dalla distanza. Poco prima ci aveva provato anche Benzema, abbandonato dentro l'area però non aveva trovato lo specchio.

Anche il secondo tempo inizia con la stessa trama: Real ad attaccare e Al Ain a cercare di sfruttare le poche occasioni. I Merengues peccano ancora di precisione: Bale ci riprova in rovesciata ma calcia alto, Benzema invece dal dischetto non trova la porta. Chirurgico invece Marcos Llorente all'ora di gioco: destro rasoterra di controbalzo dai 20 metri non lascia scampo a Eisa, che aveva appena compiuto un miracolo su Benzema.

La superiorità non si manifesta nel punteggio, ma in campo è netta: il Real continua a cercare un goal che non arriva, soprattutto Bale, reduce dalla tripletta in semifinale. Nonostante il goal del gallese non arrivi, il trionfo Real lo completa il fischiatissimo Sergio Ramos: incornata su calcio d'angolo a 10 minuti dalla fine ed esultanza polemica verso il pubblico. Nel finale spazio anche per il goal della bandiera di Shiotani, ma Nader con un'autorete ripristina le distanze. Il trionfo è ancora del Real, il terzo consecutivo.