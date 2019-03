Real Madrid-Ajax: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid sfida l'Ajax nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sulla sfida e dove vederla in tv e streaming.

Forte del 2-1 conquistato in rimonta nel match d'andata giocato all'Amsterdam ArenA, in una gara in realtà dominata in lungo e in largo dall'Ajax, il Real Madrid ritrova gli olandesi nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale della competizione e, di conseguenza, all'esclusivo circolo delle migliori otto formazioni d'Europa.

Favoritissimo, come si può intuire, è proprio il Real Madrid. Perché ha una qualità superiore a quella dell'Ajax, perché gioca sul terreno di gioco amico e soprattutto perché può permettersi anche di pareggiare o perdere per 1-0. Gli olandesi passerebbero con una vittoria con una rete di scarto, ma dal 3-2 in su, mentre con l'1-2 si andrebbe ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-AJAX

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid e l'Ajax è in programma martedì sera, 5 marzo, a partire dalle 21. Si giocherà al Bernabeu di Madrid, tana delle Merengues. In contemporanea si giocherà anche uno degli altri match di ritorno, quello tra il Borussia Dortmund e il Tottenham.

DOVE VEDERE REAL MADRID-AJAX IN TV E STREAMING

Il match tra Real Madrid e Ajax sarà visibile soltanto su Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti della Champions League, in particolare su Sky Sport Uno e sul canale 252 del satellite. Niente trasmissione in chiaro sulla Rai.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-AJAX

Il Real Madrid non avrà a disposizione Sergio Ramos, protagonista nel match d'andata disputato ad Amsterdam di una controversa ammonizione costatagli due turni di squalifica da parte dell'UEFA: al suo posto ci sarà Nacho. A sinistra confermato Reguilon, con Marcelo in panchina. In attacco solito ballottaggio Bale-Lucas Vazquez per completare il tridente con Benzema e Vinicius Junior.

L'Ajax dovrebbe ricalcare in gran parte, se non completamente, quello visto all'andata. Difesa con Mazraoui, de Ligt, Blind e Tagliafico davanti al portiere Onana, quindi a centrocampo agiranno Schone, Van de Beek e il futuro barcelonista Frenkie de Jong, mentre in attacco ci saranno Tadic, Ziyech e David Neres. Non è escluso però che Dolberg possa partire titolare al posto di uno dei tre mancini, mentre è ancora destinato alla panchina l'ex rossonero Huntelaar.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Junior.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, de Jong; Ziyech, Tadic, David Neres.