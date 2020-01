Real Madrid ad un passo da Reinier per 35 milioni: accordo con il Flamengo

Dopo Rodrygo e Vinicius, il Real Madrid si trova ad un passo da un nuovo talento brasiliano: pronti 35 milioni per Reinier del Flamengo.

Il prossimo acquisto del , al netto di ribaltoni o sorprese, sarà Reinier Jesus Carvalho, noto semplicemente come Reinier. Il trequartista del Flamengo, campione di tutto quest'anno in Sudamerica, sarà presto un Blancos per circa 35 milioni di euro, secondo quanto appreso da Goal.

Nell'ultimo campionato brasiliano il classe 2002 ha messo a segno 6 goal e 2 assist in 14 partite totali. Un rendimento che ha da subito impressionato tutte le big della . Infatti il Real Madrid pare aver proprio superato la concorrenza del e dell' .

Non è ancora chiaro se il trasferimento avverrà già adesso, per il mercato di gennaio, oppure in estate, in modo da cominciare da zero la sua prima stagione in Europa.

Reinieri raggiungerà presto quindi gli altri talenti del calbio brasiliano che già militano nel Real Madrid: Vinicius e Rodrygo.