Il Real Madrid inizia il 2022 con una sconfitta: il Getafe vince il derby 1-0

La prima uscita del 2022 del Real Madrid non va esattamente come Carlo Ancelotti sperava. I Blancos, comunque primi della classe nella Liga, perdono 1-0 il derby contro il Getafe.

Al Coliseum Alfonso Perez decide un goal segnato da Enes Ünal, ex tra le altre di Manchester City e di Villarreal. Il suo goal dopo 9 minuti è propiziato da un’ingenuità di Militao, che perde palla al limite dell’area regalandola al turco, poi freddissimo davanti al portiere.

Senza Vinicius per infortunio e con Hazard in panchina, il Real parte piano, affidandosi soprattutto alle incursioni di Benzema e alla sua verve. La difesa del Getafe, complice anche un Soria in forma, impediscono al Madrid di pervenire al pareggio.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli ingressi di Hazard e Marcelo all’Intervallo non riescono a invertire la rotta: il monopolio del pallone non basta al Madrid per pervenire al pareggio senza abbattere il muro eretto da Sanchez Flores.

Gli uomini di Ancelotti incassano la seconda sconfitta stagionale e rimangono comunque in testa alla classifica con 46 punti raccolti. Il Siviglia è secondo a 38 punti, con due partite in meno e potenzialmente a -2.