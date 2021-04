Il Real non andrà su Haaland e Mbappé, Perez: "Impossibile prenderli senza Superlega"

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, immagina un calciomercato avaro di colpi: “Non ci saranno grandi trasferimenti in estate”.

La prossima sessione di calciomercato estiva potrebbe regalare meno colpi del solito. Il mondo del calcio sta infatti facendo i conti con una crisi economica senza precedenti che potrebbe tradursi in un minor numero di trasferimenti.

Ne è convinto il presidente del Real Madrid Florentino Perez che, dopo aver visto naufragare (almeno per il momento) la possibilità di dar vita in tempi brevi alla Superlega, non vede come il grandi club possano muoversi per assicurarsi coloro che sulla carta dovrebbero essere i campioni più ambiti in assoluto.

Perez, parlando ai microfoni di ‘El Larguero’, ha svelato che tipo di mercato si aspetta.

“In generale, non ci saranno grandi trasferimenti questa estate e quando i soldi dei grandi club non conferiscono nelle casse di quelli più poveri, tutti vanno in sofferenza”.

Secondo Florentino Perez le cose sarebbero state molto diverse se ci fosse stata la Superlega.