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LaLiga
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Stadio de la Cartuja
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Con il contributo di

Real Betis-Barcellona, la presentazione della sfida di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Real Betis vs Barcellona
Real Betis
Barcellona
LaLiga
L. Yamal
A. Gordon

Analisi completa della sfida tra il Real Betis, in gran forma, e il Barcellona capolista della Liga: tattiche, notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

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LaLiga - Game Week 9
Stadio de la Cartuja

Real Betis-Barcellona si gioca il 17 ottobre 2026 alle 12:30 EST e alle 16:30 GMT.

Il Barcellona campione della Liga, in grande forma, atteso da una prova difficile contro il Betis

Il Barcellona ha proseguito il suo avvio di stagione perfetto con un agevole successo per 3-0 sul Getafe. A segno Anthony Gordon (alla sua prima rete nella Liga), Gabriel Jesus e Jules Kounde. La squadra di Hansi Flick vola: otto vittorie in otto partite, cinque punti di vantaggio sull’Atleti, la più vicina inseguitrice, e una rosa che ha dimostrato la propria profondità anche senza l’infortunato capitano Raphinha, finora il giocatore più produttivo della squadra in questa stagione. Ora la attende la trasferta contro un Real Betis in costante crescita sotto la guida dell’esperto Manuel Pellegrini.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Un altro tema della sfida

Il Betis ha confermato il suo ottimo avvio di stagione con uno spettacolare 5-2 sull’Osasuna. L’esperto centrocampista Isco ha segnato una doppietta per i padroni di casa, che dopo otto giornate hanno 19 punti grazie a un bilancio di sei vittorie. L’Estadio de La Cartuja sarà senza dubbio infuocato per la visita dei campioni. Pellegrini dovrà però trovare il modo di ribaltare un bilancio personale negativo: 29 sconfitte in 40 confronti con il Barcellona.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e infortuni

  • In tutti gli ultimi sei confronti tra le due squadre sono andate a segno entrambe.
  • Il Betis non batte il Barcellona nella Liga dal dicembre 2021.
  • Alvaro Valles, portiere del Betis, ha effettuato 4,3 parate a partita nella Liga in questa stagione: più di chiunque altro nel campionato.
  • Con otto vittorie nelle prime otto partite, il Barcellona ha eguagliato un record del club stabilito nel 2013-14.
  • Il giovane fuoriclasse del Barcellona Lamine Yamal guida la classifica degli assist nella Liga, con cinque. Ha segnato anche sette goal.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Betis - Barcellona

Allenatore

  • M. Pellegrini

Stato di forma

BET

BET - Forma

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
D1-1
OSA
V5-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
Gol segnato (subito)
22/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

Real BetisPareggioBarcellona
0
2
3
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Barcellona badge
Barcellona
BAR
5
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
Coppa del Rey
Barcellona badge
Barcellona
BAR
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
8Gol segnati16
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
S
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
V
D
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
S
V
V
S
5
SivigliaSivigliaSEV
84221312+114
D
S
V
V
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
S
V
D
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
S
D
S
S
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
S
D
S
D
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
S
V
V
S
S
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
S
S
V
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
S
V
S
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
S
S
V
S
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
S
D
S
S
S
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
D
S
S
D
V
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
V
S
D
S
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
S
V
S
S
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
D
S
S
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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