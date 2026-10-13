LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 12:30 Stadio de la Cartuja

Real Betis-Barcellona si gioca il 17 ottobre 2026 alle 12:30 EST e alle 16:30 GMT.

Il Barcellona campione della Liga, in grande forma, atteso da una prova difficile contro il Betis

Il Barcellona ha proseguito il suo avvio di stagione perfetto con un agevole successo per 3-0 sul Getafe. A segno Anthony Gordon (alla sua prima rete nella Liga), Gabriel Jesus e Jules Kounde. La squadra di Hansi Flick vola: otto vittorie in otto partite, cinque punti di vantaggio sull’Atleti, la più vicina inseguitrice, e una rosa che ha dimostrato la propria profondità anche senza l’infortunato capitano Raphinha, finora il giocatore più produttivo della squadra in questa stagione. Ora la attende la trasferta contro un Real Betis in costante crescita sotto la guida dell’esperto Manuel Pellegrini.

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Un altro tema della sfida

Il Betis ha confermato il suo ottimo avvio di stagione con uno spettacolare 5-2 sull’Osasuna. L’esperto centrocampista Isco ha segnato una doppietta per i padroni di casa, che dopo otto giornate hanno 19 punti grazie a un bilancio di sei vittorie. L’Estadio de La Cartuja sarà senza dubbio infuocato per la visita dei campioni. Pellegrini dovrà però trovare il modo di ribaltare un bilancio personale negativo: 29 sconfitte in 40 confronti con il Barcellona.

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Statistiche chiave e infortuni

In tutti gli ultimi sei confronti tra le due squadre sono andate a segno entrambe.

Il Betis non batte il Barcellona nella Liga dal dicembre 2021.

Alvaro Valles, portiere del Betis, ha effettuato 4,3 parate a partita nella Liga in questa stagione: più di chiunque altro nel campionato.

Con otto vittorie nelle prime otto partite, il Barcellona ha eguagliato un record del club stabilito nel 2013-14.

Il giovane fuoriclasse del Barcellona Lamine Yamal guida la classifica degli assist nella Liga, con cinque. Ha segnato anche sette goal.

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