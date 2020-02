Real-Atletico, Futre attacca: "Il furto di Casemiro lo useranno ne La Casa di Carta"

La leggenda dell'Atletico Madrid su tutte le furie dopo il mancato rigore assegnato all'Atletico per fallo di Casemiro.

Pensate che le polemiche attorno alle grandi squadre capitino solo in ? Grosse risate. Se si parla di , , e il resto delle squadre più seguite del pianeta, ogni decisione arbitrale dubbia causa il caos. Sopratutto in un big match.

Chiedere alla leggenda lusitana Paulo Futre, idolo dell' che durante il Derby della capitale contro il Real è andato su tutte le furie attraverso i propri canali social. Tutta colpa di un contatto tra Casemiro e Morata in area del Madrid: niente rigore ed immense polemiche.

Alla fine successo per il Real Madrid grazie a Benzema, Futre imbestialito:

"Il furto del rigore di Casemiro su Morata è stato talmente grande che lo useranno per la nuova stagione de La Casa di Carta".

L'ex fuoriclasse portoghese ha infatti collegato il dubbio rigore tra Real all'Atletico ai furti che caratterizzano una delle serie più in voga degli ultimi anni, ovvero quella Casa di Carta creata proprio in per dare nuovo lustro al movimento iberico dietro la macchina da presa.

L'episodio incriminato è arrivato al minuto 33, con Morata che ha provato a superare Casemiro in area, trovando però un blocco da parte dell'avversario brasiliano: tutti a terra, palla al portiere del Real Madrid e nulla di fatto. E giù attacchi social ai Blancos. Tutto il mondo è calcisticamente paese.