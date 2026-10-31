Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoSalisburgo
Red Bull Arena
team-logoAustria Lustenau
Guarda su COMO TV
GOAL-e
Con il contributo di

RB Salisburgo-Austria Lustenau oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Salisburgo vs Austria Lustenau
Salisburgo
Austria Lustenau
Bundesliga

Nella Bundesliga austriaca, il RB Salisburgo affronta l’Austria Lustenau. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

Pubblicità

La partita tra RB Salisburgo e Austria Lustenau inizia il 1° novembre 2026 alle 14:30.

Streaming in Germania

Sky Sport Austria 1

Sky Sport Austria 1

Guarda qui

SPOX vi spiega in questo articolo come seguire la partita di oggi in diretta TV e streaming.

RB Salisburgo-Austria Lustenau oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Austria 1. Di seguito trovate tutte le opzioni per seguirla in diretta.

Streaming da ogni parte del mondo con NordVPN

Se vi trovate all'estero, potete ricorrere a una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite tramite il vostro abituale servizio di streaming. Una VPN come NordVPN vi permette di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. NordVPN è tra i fornitori di VPN più popolari e rinomati al mondo.

I temi della settimana: cos'è successo a RB Salisburgo e Austria Lustenau?

Il RB Salisburgo arriva a questa sfida con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita, la squadra di Danny Röhl ha battuto lo SW Bregenz in coppa con il punteggio di 3:2 dal punto di vista dell'avversario, dunque 2:3 dal punto di vista del Salisburgo. In precedenza aveva sconfitto il LASK per 3:1 in Bundesliga. L'unica netta sconfitta è stata lo 0:4 contro il Milan in Europa League. Nel complesso, il Salisburgo ha segnato undici gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

L'Austria Lustenau ha un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte. L'unico successo è arrivato in coppa contro lo Sturm Graz, per 3:2. In Bundesliga ha incassato di recente un 1:5 contro il Rapid Vienna e uno 0:4 contro il LASK. Il Lustenau ha segnato sette volte in cinque partite, ma ha subito 14 gol.

SAL

SAL - Forma

MIL
S0-4
ALT
V3-0
CEL
D2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LUS

LUS - Forma

S04
S0-1
HAR
S4-3
LAS
S0-4
RAP
S5-1
SGR
V3-2
Gol segnato (subito)
7/16
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

RB Salisburgo-Austria Lustenau: orario del calcio d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 11
Red Bull Arena

RB Salisburgo-Austria Lustenau: formazioni

Probabili formazioni Salisburgo - Austria Lustenau

Allenatore

  • D. Roehl

RB Salisburgo-Austria Lustenau: stato di forma

SAL

SAL - Forma

MIL
S0-4
ALT
V3-0
CEL
D2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LUS

LUS - Forma

S04
S0-1
HAR
S4-3
LAS
S0-4
RAP
S5-1
SGR
V3-2
Gol segnato (subito)
7/16
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

RB Salisburgo-Austria Lustenau: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

SalisburgoPareggioAustria Lustenau
5
0
0
Bundesliga
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
7
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
FIN
Bundesliga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
4
FIN
Bundesliga
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
4
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
FIN
Bundesliga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
6
FIN
ÖFB Samsung Cup
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
5
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
FIN
26Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

RB Salisburgo-Austria Lustenau: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Rapid ViennaRapid ViennaRAP
10901319+2227
V
V
V
V
V
2
SalisburgoSalisburgoSAL
10730245+1924
V
V
D
V
D
3
LASKLASKLAS
106132412+1219
S
V
S
D
S
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
105321812+618
D
V
V
S
V
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
V
V
S
V
D
6
RiedRiedRIE
104331817+115
D
V
V
V
D
7
WSG TirolWSG TirolWSG
103341315-212
D
V
S
S
D
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
S
D
S
D
D
9
AltachAltachALT
103071016-69
V
S
V
S
S
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
102261224-128
S
S
S
V
S
11
Austria ViennaAustria ViennaWIE
102171020-107
S
S
S
D
V
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
10127719-125
S
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google