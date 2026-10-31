La partita tra RB Salisburgo e Austria Lustenau inizia il 1° novembre 2026 alle 14:30.

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RB Salisburgo-Austria Lustenau oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Austria 1. Di seguito trovate tutte le opzioni per seguirla in diretta.

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I temi della settimana: cos'è successo a RB Salisburgo e Austria Lustenau?

Il RB Salisburgo arriva a questa sfida con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita, la squadra di Danny Röhl ha battuto lo SW Bregenz in coppa con il punteggio di 3:2 dal punto di vista dell'avversario, dunque 2:3 dal punto di vista del Salisburgo. In precedenza aveva sconfitto il LASK per 3:1 in Bundesliga. L'unica netta sconfitta è stata lo 0:4 contro il Milan in Europa League. Nel complesso, il Salisburgo ha segnato undici gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

L'Austria Lustenau ha un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte. L'unico successo è arrivato in coppa contro lo Sturm Graz, per 3:2. In Bundesliga ha incassato di recente un 1:5 contro il Rapid Vienna e uno 0:4 contro il LASK. Il Lustenau ha segnato sette volte in cinque partite, ma ha subito 14 gol.

RB Salisburgo-Austria Lustenau: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 1 nov 2026 - 08:30 Red Bull Arena

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