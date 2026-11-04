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RB Lipsia-Manchester City: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

La partita tra RB Lipsia e Manchester City inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

RB Lipsia-Manchester City oggi in diretta: chi la trasmette in TV e in streaming?

La partita di Champions League tra RB Lipsia e Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN. L'incontro sarà disponibile in streaming sulla piattaforma.

I temi della settimana: cos'è successo a RB Lipsia e Manchester City?

L'RB Lipsia arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultimo incontro ha battuto lo Schalke 04 in trasferta per 2-0 in Bundesliga. In precedenza, la squadra aveva superato nettamente l'Elversberg per 4-0. Le due sconfitte in questo periodo sono arrivate contro il Real Madrid (1-4 in Champions League) e il Bayern Monaco (1-6 in Bundesliga). Nel complesso, il Lipsia ha segnato dodici goal e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

Il Manchester City ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. L'incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 0-1 contro il Brighton in Premier League. Prima, il City aveva battuto nettamente l'AEK Atene per 5-1 in Champions League. Nel complesso, il City ha segnato undici goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

RB Lipsia-Manchester City: formazioni

RB Lipsia-Manchester City: stato di forma

RB Lipsia-Manchester City: bilancio degli scontri diretti

RB Lipsia-Manchester City: le classifiche