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RB Lipsia-Manchester City, dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

RB Lipsia vs Manchester City
RB Lipsia
Manchester City
Champions League

In Champions League il Lipsia affronta il Manchester City. Ma dove si può vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

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RB Lipsia-Manchester City: orario d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Red Bull Arena Leipzig

La partita tra RB Lipsia e Manchester City inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

RB Lipsia-Manchester City oggi in diretta: chi la trasmette in TV e in streaming?

La partita di Champions League tra RB Lipsia e Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN. L'incontro sarà disponibile in streaming sulla piattaforma.

I temi della settimana: cos'è successo a RB Lipsia e Manchester City?

L'RB Lipsia arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultimo incontro ha battuto lo Schalke 04 in trasferta per 2-0 in Bundesliga. In precedenza, la squadra aveva superato nettamente l'Elversberg per 4-0. Le due sconfitte in questo periodo sono arrivate contro il Real Madrid (1-4 in Champions League) e il Bayern Monaco (1-6 in Bundesliga). Nel complesso, il Lipsia ha segnato dodici goal e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

Il Manchester City ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. L'incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 0-1 contro il Brighton in Premier League. Prima, il City aveva battuto nettamente l'AEK Atene per 5-1 in Champions League. Nel complesso, il City ha segnato undici goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

RBL

RBL - Forma

FCB
S6-1
RMA
S4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MCI

MCI - Forma

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
S2-1
BHA
V2-2
BHA
S0-1
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

RB Lipsia-Manchester City: formazioni

Formazioni RB Lipsia - Manchester City

4-3-3
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaN. O'ReillyN. O'ReillyM. NunesM. NunesA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
RB Lipsia

Formazione titolare

Manchester City

Panchina

Allenatore

  • M. Demichelis
  • E. Maresca
RB Lipsia

Infortuni e squalifiche

Manchester City

RB Lipsia-Manchester City: stato di forma

RBL

RBL - Forma

FCB
S6-1
RMA
S4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MCI

MCI - Forma

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
S2-1
BHA
V2-2
BHA
S0-1
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

RB Lipsia-Manchester City: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

RB LipsiaPareggioManchester City
1
1
3
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
6Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

RB Lipsia-Manchester City: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4310127+510
D
V
V
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
S
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
V
D
S
D
20
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
22
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
24
AEK AteneAEK AteneAEK
4112510-54
D
S
S
V
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
28
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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