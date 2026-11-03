Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Registratevi e trovate lo streaming. Create un account o accedete a quello che avete presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

RB Lipsia vs Manchester City: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

La partita tra RB Lipsia e Manchester City inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

RB Lipsia vs Manchester City oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita di Champions League tra RB Lipsia e Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN. L'incontro sarà disponibile in streaming sulla piattaforma.

I temi della settimana: come sono andate RB Lipsia e Manchester City?

Il RB Lipsia arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha battuto lo Schalke 04 in trasferta per 2-0 in Bundesliga. In precedenza, la squadra aveva superato nettamente l'Elversberg per 4-0. Le due sconfitte in questo periodo sono arrivate contro il Real Madrid (1-4 in Champions League) e il Bayern Monaco (1-6 in Bundesliga). In totale, il Lipsia ha segnato dodici goal e ne ha subiti altrettanti in queste cinque partite.

Il Manchester City ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite ufficiali, facendo registrare anche un pareggio. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Brighton in Premier League. Prima, il City aveva battuto nettamente l'AEK Atene per 5-1 in Champions League. In totale, il City ha segnato undici goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

RB Lipsia vs Manchester City: formazioni

RB Lipsia vs Manchester City: stato di forma

RB Lipsia vs Manchester City: bilancio degli scontri diretti

RB Lipsia vs Manchester City: le classifiche