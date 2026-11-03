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RB Lipsia vs Manchester City: orario d'inizio
La partita tra RB Lipsia e Manchester City inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.
RB Lipsia vs Manchester City oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?
La partita di Champions League tra RB Lipsia e Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN. L'incontro sarà disponibile in streaming sulla piattaforma.
I temi della settimana: come sono andate RB Lipsia e Manchester City?
Il RB Lipsia arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha battuto lo Schalke 04 in trasferta per 2-0 in Bundesliga. In precedenza, la squadra aveva superato nettamente l'Elversberg per 4-0. Le due sconfitte in questo periodo sono arrivate contro il Real Madrid (1-4 in Champions League) e il Bayern Monaco (1-6 in Bundesliga). In totale, il Lipsia ha segnato dodici goal e ne ha subiti altrettanti in queste cinque partite.
Il Manchester City ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite ufficiali, facendo registrare anche un pareggio. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Brighton in Premier League. Prima, il City aveva battuto nettamente l'AEK Atene per 5-1 in Champions League. In totale, il City ha segnato undici goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.
RB Lipsia vs Manchester City: formazioni
Probabili formazioni RB Lipsia - Manchester City
RB Lipsia vs Manchester City: stato di forma
RB Lipsia vs Manchester City: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
RB Lipsia vs Manchester City: le classifiche
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