RB Lipsia-Manchester City: La presentazione della sfida di Champions League

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Il Manchester City fa visita all'RB Lipsia alla Red Bull Arena per una sfida di Champions League dopo due sconfitte consecutive in Premier League. Enzo Maresca riuscirà a rimettere la squadra in carreggiata? Il calcio d'inizio è previsto per mercoledì 4 novembre alle 16:00 EST e alle 18:00 GMT.

Maresca sotto pressione al City?

Il City ha perso due partite consecutive di Premier League contro Aston Villa e Brighton, permettendo all'Arsenal campione in carica di scavalcarlo in vetta. Maresca ha deplorato un errore individuale di Matheus Nunes nella sconfitta contro il Brighton nel fine settimana. Il City ha iniziato questa Champions League con una vittoria per 2-0 in casa del Porto, seguita da una sconfitta casalinga per 4-2 contro il PSG e da un netto successo per 5-1 sull'AEK Atene. Il bomber norvegese Erling Haaland ha segnato finora quattro goal in questa edizione della Champions League. In carriera ha realizzato 12 reti in otto presenze contro il Lipsia, quindi affronterà la partita con fiducia.

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Il Lipsia trova il ritmo sotto la guida di Demichelis

L'RB Lipsia ha motivo di essere fiducioso: ha vinto cinque partite casalinghe consecutive in tutte le competizioni senza subire nemmeno un goal. In trasferta, però, ha incassato pesanti sconfitte in questa stagione, in particolare contro Como e Real Madrid in Champions League, entrambe per 4-1, ed è stato travolto per 6-1 dal Bayern Monaco a metà ottobre. Martin Demichelis può comunque trarre grande incoraggiamento dal rendimento casalingo della squadra, che ha segnato 19 goal nelle ultime cinque partite. Nel complesso, il Lipsia ha ottenuto 10 vittorie consecutive in casa, compreso l'1-0 contro il PSV in questa competizione.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Maxime Estève ha saltato la vittoria del Lipsia contro lo Schalke nel fine settimana. L'unico assente per infortunio del Manchester City contro il Brighton nel fine settimana era Antoine Semenyo.

Erling Haaland ha segnato 12 goal in otto presenze in carriera contro il Lipsia.

Il connazionale di Haaland, Antonio Nusa, ha realizzato un goal e fornito quattro assist nelle ultime tre partite del Lipsia.

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