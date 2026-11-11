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RB Lipsia-Eintracht Francoforte: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 10 15 nov 2026 - 10:00

Il RB Lipsia ospita l'Eintracht Francoforte in Bundesliga: una sfida tra due squadre che arrivano all'incontro da situazioni di partenza molto diverse.

Il Lipsia attraversa una fase turbolenta. Le tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali parlano chiaro e la squadra sassone è alla ricerca di stabilità. La sconfitta per 1-5 contro il Bayern Monaco brucia ancora.

Antonio Nusa è una delle poche note positive della squadra di casa. Il norvegese offre prestazioni costanti nonostante la crisi della squadra e attira così l'interesse di grandi club nazionali ed esteri.

L'Eintracht Francoforte si presenta in condizioni migliori. La squadra dell'Assia occupa il terzo posto in classifica e arriva con la fiducia di chi ha ottenuto risultati convincenti nelle ultime partite.

La recente sconfitta contro il VfL Wolfsburg, tuttavia, mette in guardia da un eccessivo entusiasmo. In trasferta, il Francoforte dovrà offrire una prestazione all'altezza della sua posizione in classifica.

Si preannuncia una partita intensa di Bundesliga tra una squadra di casa che ha bisogno di punti e un'ospite che vuole difendere il proprio posto nel gruppo di testa.

Più avanti trovate tutte le informazioni su dove e come seguire la partita in diretta.

I temi della settimana: cosa è successo al RB Lipsia e all'Eintracht Francoforte?

Il RB Lipsia arriva alla partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La squadra sassone ha vinto 5-0 contro il Mainz 05 e 3-0 in trasferta a Friburgo, ma poi ha subito un netto 1-5 contro il Bayern Monaco. Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante sconfitte, tra cui un 3-1 contro il 1. FC Colonia. In questo periodo il Lipsia ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

L'Eintracht Francoforte ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La squadra dell'Assia ha vinto 3-0 contro il VfB Stoccarda e pareggiato 1-1 con il Bayer Leverkusen, ma nell'ultima partita ha perso 3-1 contro il VfL Wolfsburg. Nel complesso, in questo periodo il Francoforte ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

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