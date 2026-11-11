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Bundesliga
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RB Lipsia-Eintracht Francoforte, dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

In Bundesliga si gioca RB Lipsia-Eintracht Francoforte. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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RB Lipsia-Eintracht Francoforte: orario del calcio d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 10

Il RB Lipsia ospita l'Eintracht Francoforte in Bundesliga: una sfida tra due squadre che arrivano all'incontro da situazioni di partenza molto diverse.

Il Lipsia attraversa una fase turbolenta. Le tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali parlano chiaro e la squadra sassone è alla ricerca di stabilità. La sconfitta per 1-5 contro il Bayern Monaco brucia ancora.

Antonio Nusa è una delle poche note positive della squadra di casa. Il norvegese offre prestazioni costanti nonostante la crisi della squadra e attira così l'interesse di grandi club nazionali ed esteri.

L'Eintracht Francoforte si presenta in condizioni migliori. La squadra dell'Assia occupa il terzo posto in classifica e arriva con la fiducia di chi ha ottenuto risultati convincenti nelle ultime partite.

La recente sconfitta contro il VfL Wolfsburg, tuttavia, mette in guardia da un eccessivo entusiasmo. In trasferta, il Francoforte dovrà offrire una prestazione all'altezza della sua posizione in classifica.

Si preannuncia una partita intensa di Bundesliga tra una squadra di casa che ha bisogno di punti e un'ospite che vuole difendere il proprio posto nel gruppo di testa.

Più avanti trovate tutte le informazioni su dove e come seguire la partita in diretta.

I temi della settimana: cosa è successo al RB Lipsia e all'Eintracht Francoforte?

Il RB Lipsia arriva alla partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La squadra sassone ha vinto 5-0 contro il Mainz 05 e 3-0 in trasferta a Friburgo, ma poi ha subito un netto 1-5 contro il Bayern Monaco. Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante sconfitte, tra cui un 3-1 contro il 1. FC Colonia. In questo periodo il Lipsia ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

L'Eintracht Francoforte ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La squadra dell'Assia ha vinto 3-0 contro il VfB Stoccarda e pareggiato 1-1 con il Bayer Leverkusen, ma nell'ultima partita ha perso 3-1 contro il VfL Wolfsburg. Nel complesso, in questo periodo il Francoforte ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

RBL

RBL - Forma

M05
V5-0
FRE
V0-3
FCB
S1-5
FCK
S1-0
FCK
S3-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FFC

FFC - Forma

FCB
S0-1
LEV
D1-1
STU
V0-3
FCN
V0-0
WOB
S1-3
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

RB Lipsia-Eintracht Francoforte: formazioni

RB Lipsia-Eintracht Francoforte: stato di forma

RBL

RBL - Forma

M05
V5-0
FRE
V0-3
FCB
S1-5
FCK
S1-0
FCK
S3-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FFC

FFC - Forma

FCB
S0-1
LEV
D1-1
STU
V0-3
FCN
V0-0
WOB
S1-3
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

RB Lipsia-Eintracht Francoforte: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

RB LeipzigPareggioEintracht Frankfurt
1
1
3
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
2
FIN
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
FIN
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
2
FIN
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
1
FIN
7Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

RB Lipsia-Eintracht Francoforte: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
9900328+2427
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
V
V
V
V
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
S
V
D
S
V
4
Werder BremaWerder BremaSVW
95131814+416
S
V
V
S
D
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
S
D
V
V
6
FC ColoniaFC ColoniaFCK
95041613+315
V
S
V
S
S
7
Union BerlinUnion BerlinUNB
93241517-211
D
D
V
V
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
V
S
S
S
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
93151517-210
S
S
V
V
S
10
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
93151216-410
D
S
V
V
V
11
SC FriburgoSC FriburgoFRE
93151118-710
S
S
S
V
S
12
NuernbergNuernbergFCN
92251623-78
V
V
S
S
S
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
91351417-36
S
D
S
S
V
14
Mainz 05Mainz 05M05
9009530-250
S
S
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione

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