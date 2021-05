Razzismo in Rangers-Slavia Praga: confermati i 10 turni di squalifica per Kudela

Nessuno sconto e ricorso respinto. E’ questo quanto stabilito dall’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo della UEFA in merito alla posizione di Ondrej Kudela.

Il difensore dello Slavia Praga, lo scorso 14 aprile era stato squalificato per dieci partite di competizione UEFA poiché reo di essersi macchiato di comportamento razzista nel corso di una sfida di Europa League contro i Rangers.

Il giocatore del club scozzese, Kamara, aveva raccontato di essere stato pesantemente insultato e la cosa aveva poi dato il via ad una vera a propria rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi (lo stesso Kamara venne squalificato per tre turni).

A confermare la pesante pesante squalifica ai danni di Kudela è stata la stessa UEFA attraverso un comunicato ufficiale.

“Il ricorso presentato dal signor Ondrej Kudela è stato respinto. Di conseguenza, la decisione Organo Disciplinare, Etico e di Controllo della UEFA dello scorso 14 aprile 2021 è stata confermata.

Il CEDB aveva deciso si sospendere il giocatore dello Slavia Praga, Ondrej Kudela, per le prossime dieci partite di competizioni UEFA per club e rappresentative per le quali sarebbe stato altrimenti idoneo a giocare, per comportamento razzista”.