Razzismo, pugno duro della Football Association contro Wayne Hennessey per un saluto nazista

Nuovo caso di razzismo, o presunto tale, in Premier League. Dopo i gli insulti a Sterling e la banana lanciata da un tifoso ad Aubameyang, a finire nel mirino della Football Association è il portiere del Crystal Palace, Wayne Hennessey.

In una foto scattata mentre si trovava a cena con alcuni compagni di squadra, il giocatore è stato immortalato mentre tendeva il braccio destro. Una posa che ricorda molto il saluto romano e che per questo motivo ha scatenato subito diverse polemiche

Dopo aver analizzato il caso, la Football Association inglese ha deciso di aprire un'inchiesta per approfondire la situazione, con il giocatore che ora rischia anche una lunga squalifica, come riporta il 'Guardian'.

L'accusa sarebbe infatti quella di essere stato autore di un "gesto abusivo, offensivo e improprio, che ha screditato il gioco". Aggravante sarebbe poi il fatto che il saluto romano, o nazista, riguardi una discriminazione per etnia, razza o religione.

Palace goalkeeper Wayne Hennessey has been charged with a breach of FA Rule E3 after his alleged Nazi salute.



He has until 31 January 2019 to respond to the charge.#CPFC pic.twitter.com/bPWZ72miTB