Razzismo, Napoli perplesso su Salvini: confermata l'idea di fermarsi in caso di cori

Il Napoli, all'ANSA, si mostra perplesso sull'idea di non fermare le partite per cori razzisti avanzata da Salvini e ribadisce la propria linea.

Pugno duro contro i cori razzisti. Il Napoli ha voluto ribadire la propria linea contro la discriminazione nei confronti dei propri calciatori. Come riportato all'ANSA, il club è pronto a prendere anche decisioni clamorose in campo, stanco di vedere alcuni tesserati subire gravi attacchi verbali.

Una presa di posizione che potrebbe essere letta come una risposta alle parole del Vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, il quale ha dichiarato la sua intenzione di non fermare le partite in caso di cori razzisti.

Le parole di Salvini avrebbero suscitato grande perplessità nella dirigenza del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che starebbe seguendo la questione da Los Angeles, dove si trova per alcuni impegni cinematografici.

La linea annunciata in passato da Carlo Ancelotti sarà dunque quella seguita dal club partenopeo, con i giocatori pronti anche a smettere di giocare a gara in corso davanti a nuove discriminazioni.