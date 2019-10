Razzismo, la Lazio difende Lotito: "Da sempre in prima linea contro la discriminazione"

Nota della Lazio dopo le parole del presidente Lotito sul razzismo negli stadi: "Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentali".

Il giorno dopo le parole di Claudio Lotito, la scende in campo al fianco del proprio presidente. Il club ha diffuso una nota ufficiale sul proprio sito, in cui fa chiarezza in seguito al caos scatenatosi sul tema razzismo.

"Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione".

Il comunicato della Lazio, è teso a spegnere il fuoco delle polemiche nate dopo il pensiero espresso dal numero uno biancoceleste riguardo la delicata questione che sta caratterizzando - in negativo - il calcio di casa nostra.