Razzismo in PSG-Marsiglia, Neymar graziato: nessuna sanzione

Nessuna sanzione per Neymar e Gonzalez, che rischiavano fino a 10 turni di squalifica per razzismo: assolti per 'mancanza di prove'.

Un grande sospiro di sollievo in casa per quanto riguarda Neymar, coinvolto in accuse di razzismo in occasione della sfida giocata contro il . Il brasiliano rischiava insieme a Gonzalez fino a 10 turni di qualifica.

La stella del club parigino non ha ricevuto nessuna giornata di squalifica dalla Commissione disciplinare della , che ha chiuso il caso 'per mancanza di prove'.

Lo stesso Neymar era stato accusato di aver rivolto insulti razzisti al giapponese Sakai, mentre il difensore Gonzalez è stato assolto per lo stesso motivo in relazione ai presunti insulti rivolti al brasiliano.

Altre squadre

La Commissione non ha raccolto sufficienti prove convincenti per poter stabilire la colpevolezza sicura dei due giocatori, dunque "ritiene che non ci sia motivo di sanzione per nessuno dei due".