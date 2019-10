Razzismo in FA Cup: i giocatori abbandonano il campo

Pomeriggio di vergogna in a causa di insulti razzisti. È successo nella gara tra Haringey Borough e Yeovil Town, valevole per i preliminari del trofeo più antico del moondo. Gara iniziata, ma mai arrivata al 90'.

Una parte di tifosi dello Yeovil ha infatti rivolto insulti razzisti a Vincent Douglas Pajetat, portiere camerunense dell'Haringey, mentre si apprestava a parare un calcio di rigore. Il penalty è stato calciato e realizzato da Murphy, ma è stato l'ultimo episodio della partita.

I giocatori dell'Haringey hanno infatti abbandonato il campo dopo il fattaccio, dopo un attimo di nervosismo, con i giocatori dello Yeovil che provavano a tranquillizzare i tifosi, come riportato dal 'Mirror'.

I padroni di casa hanno fatto chiarezza sull'accaduto e spiegato la propria decisione con un tweet.

Sorry for the late update but wanted to make sure we gave correct information.



Game has been abandoned following racial abuse. Horrendous afternoon.



It must be said that 99.9% of @YTFC fans are also disgusted by what’s happened as much as we are.



One club, one community.