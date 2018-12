Razzismo contro Koulibaly, la risposta del San Paolo: maglie, striscioni e foto

Al San Paolo mobilitazione generale per esprimere solidarietà nei confronti del difensore senegalese Kalidou Koulibaly.

Nonostante la sua assenza, vista la squalifica di due giornate comminatagli dal Giudice Sportivo, al San Paolo di Napoli c'è stato spazio per esprimere la vicinanza nei confronti del difensore senegalese Kalidou Koulibaly, vittima mercoledi scorso a San Siro di cori razzisti da parte dei tifosi dell'Inter.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Alcuni compagni di squadra del giocatore, in particolar modo Ghoulam (che già aveva espresso la propria vicinanza all'amico tramite social nella giornata di venerdì), sonos scesi in campo indossando la maglia numero 26.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche il pubblico ha voluto esprimere la propria solidarietà, esponendo striscioni e mostrando fiero la foto del giocatore con la frase 'Siamo tutti Kalidou', che è stata consegnata all'entrata del San Paolo dagli appartenenti al gruppo 'Quelli dal sangue azzurro', che ne hanno stampate 10.000 copie.

Belle iniziative che si spera possano servire per evitare il ripetersi in futuro di tali indegni comportamenti che non hanno niente a che fare sia con il mondo dello sport che con la vita di tutti i giorni in generale.