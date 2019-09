Brescia-Juventus, Pjanic contro i razzisti: "Quattro dementi"

Miralem Pjanic è stato l'assoluto protagonista di - ma, purtroppo, non solo per lo splendido goal che ha regalato un'importantissima vittoria ai bianconeri.

Il regista è finito nel mirino di alcuni tifosi presenti sugli spalti del 'Rigamonti', che lo hanno apostrofato con insulti di chiaro stampo razzista.

Insulti a cui Pjanic ha deciso di rispondere dopo quasi ventiquattro ore per lanciare un messaggio rivolto a tutto il mondo del calcio.

"Siamo calciatori, siamo tifosi, siamo appassionati. Ci esaltiamo per una giocata, per un goal, per una vittoria. I fischi e gli sfottò degli avversari ci danno la carica. Gli insulti di quattro dementi razzisti che si ostinano a venire allo stadio fanno perdere tutti, facciamo in modo che non si sentano più. Per tutti gli altri solo applausi".