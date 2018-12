Razzismo a Inter-Napoli, la proposta del sindaco Sala: "A Empoli fascia ad Asamoah"

Gli episodi di razzismo consumatisi ieri sera durante Inter-Napoli, posticipo del Boxing Day di Serie A, hanno scosso tutta l'opinione pubblica. Questa mattina ha voluto dire la sua anche il sindaco di Milano Beppe Sala, tifoso nerazzurro.

Presente allo stadio, il primo cittadino ha voluto condannare i "buu" razzisti diretti a Kalidou Koulibaly durante tutta la partita. Lo ha fatto con un post sul proprio profilo ufficiale Facebook.

Sala ha affermato che la prossima volta che sentirà ululati razzisti se ne andrà dallo stadio.

"Continuerò ad andare a vedere l’Inter, ma ai primi "buu" farò un piccolo gesto, mi alzerò e me ne andrò. Lo farò per me, consapevole del fatto che a chi ulula contro un atleta nero non fregherà niente di me. Ma lo farò."