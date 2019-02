Rayo Vallecano-Atletico Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Altro derby di Liga per l'Atletico Madrid, che va in casa del Rayo Vallecano: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Tra Liga e Champions League, sono giorni cruciali per l'Atletico Madrid. Terza in classifica dopo aver perso il derby contro il Real, e in attesa di tornare a respirare l'atmosfera europea nel doppio ottavo di finale contro la Juventus, la squadra di Simeone si reca all'Estadio de Vallecas per un altro derby: quello contro il Rayo Vallecano, valevole per la giornata numero 24 del massimo campionato spagnolo.

Segui live e in esclusiva Rayo Vallecano-Atletico Madrid su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

La gara d'andata, disputata ad agosto, ha portato più problemi del previsto all'Atletico Madrid, che si è imposto per 1-0 soltanto nel secondo tempo grazie a una rete messa a segno da Antoine Griezmann. Il Rayo cercherà di vendicare quel ko, ma soprattutto di conquistare 3 punti vitali per la classifica: la formazione di Michel è attualmente terzultima nella classifica di Liga e, se il campionato si chiudesse oggi, farebbe dunque ritorno in Segunda Division. Diverso il discorso per i Colchoneros, sempre in corsa per il secondo posto nonostante la sconfitta contro il Real Madrid.

QUANDO SI GIOCA RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID

Il match tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid si giocherà nel pomeriggio di sabato 16 febbraio 2019 all'Estadio de Vallecas, casa del Rayo Vallecano. Il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 16.15, unica sfida in programma in quell'orario, in ossequio al celeberrimo spezzatino che caratterizza tutte le giornate della Liga.

DOVE VEDERE RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere, in diretta e in esclusiva, il derby tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid. Gara che sarà visibile agli abbonati tramite diversi dispositivi e che, anche dopo il triplice fischio finale, gli utenti potranno rivedere on demand quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID

Il Rayo Vallecano conferma il 3-4-3 con il bomber de Tomas (9 reti in campionato fino a questo momento) unica punta, sostenuto da Trejo e uno tra Embarba (non al meglio) e Alvaro Garcia. In difesa, rispetto al match perso contro l'Espanyol, potrebbe vedersi Galvez al posto di Velazquez. In dubbio anche Imbula, mentre sarà certamente out Gorka Elustondo, infortunato.

Per quanto riguarda l'Atletico Madrid, Simeone ha appena ritrovato Diego Costa, ma la coppia offensiva biancorossa sarà formata ancora da Griezmann e Morata nonostante l'impegno ravvicinato contro la Juventus. Il tecnico argentino ha appena perso per infortunio anche Lucas Hernandez, rimpiazzato da Filipe Luis sulla fascia sinistra della difesa. Possibile il ritorno di Rodri, che pare aver smaltito i propri problemi muscolari.

RAYO VALLECANO (3-4-3): Dimitrievski; Galvez, Ba, Amat; Advincula, Medran, Comesaña, Álex Moreno; Embarba, de Tomas, Trejo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godín, Filipe Luis; Correa, Rodri, Saul, Lemar; Griezmann, Morata.