Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1: Griezmann riporta i colchoneros alla vittoria

L'Atletico Madrid torna alla vittoria grazie a una rete di Antoine Griezmann: il francese segna l'1-0 decisivo per superare il Rayo Vallecano.

L'Atletico Madrid torna alla vittoria in Liga dopo la sconfitta del derby di Madrid. I colchoneros riescono a superare per 1-0 il Rayo Vallecano, grazie alla rete di Antoine Griezmann, potendo così arrivare con il morale alto alla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, in programma per mercoledì 20 febbraio.

Pochi minuti dal fischio d'inizio e la squadra di Diego Simeone sfiora il vantaggio. Saul Niguez non riesce a concretizzare di testa un traversone di Griezmann, spedendo di poco alto sopra la traversa.

Un inizio gara che vede l'Atletico faticare nel trovare spazi, merito soprattutto di un Rayo Vallecano ordinato e compatto. Al 25' minuto sono poi i padroni di casa a impensierire Oblak con un rasoterra da fuori area. Lo sloveno in tuffo blocca la conclusione di Embarba.

Duello che si ripete dieci minuti più tardi quando l'estremo difensore dell'Atletico è costretto a respingere in calcio d'angolo una nuova conclusione del giocatore del Rayo Vallecano. Allo scadere del primo tempo è invece Godin a sfiorare il goal del vantaggio, con Ba che anticipa il difensore pronto a battere a rete.

Il secondo tempo si sviluppa con lo stesso copione. Padroni di casa vicini all'1-0 in un paio di occasioni, con Oblak sempre attento a salvare un Atletico Madrid in affanno. A trovare la rete della vittoria è però Griezmann al 74' minuto. Su assist di Alvaro Morata, il francese batte il portiere e regala tre punti ai colchoneros.

Una vittoria sudata, con il Rayo Vallecano pericoloso nuovamente nei minuti finali, con Oblak costretto a salvare il risultato con una grande parata su un colpo di testa di Ba diretto in rete. Un successo che permette all'Atletico Madrid di tornare al secondo posto nella Liga, in attesa di vedere scendere in campo il Real Madrid.