Ravel Morrison arriva in nazionale: giocherà con la Giamaica

L'ex meteora della Lazio, Ravel Morrison, giocherà con la Giamaica: il trequartista del Middlesbrough sarà convocato a marzo.

L'esperienza alla di Ravel Morrison non è stata propriamente come ce la si poteva immaginare: 8 presenze, zero goal in due anni. Poi il rilancio in con l'Atlas. Oggi, tornato in , la prima convocazione in nazionale.

Il trequartista giocherà con la Giamaica nelle amichevoli di marzo, come riportato dal 'Daily Mail'. L'ex Lazio, attualmente di proprietà dello in prestito al , debutterà contro la rappresentativa della Catalogna.

In passato ha giocato con le Under dell'Inghilterra, senza però mai arrivare alla prima squadra.

Ravel Morrison è nato a Manchester, ma dal 2018 ha acquisito anche la cittadinanza giamaicana. Sarà poi protagonista insieme alla squadra allenata da Roy Simpson nelle qualificazioni per il Mondiale del 2022.

Il classe 1993 è arrivato allo Sheffield United in estate, dopo la breve parentesi all'Östersund, in . Poi a gennaio è stato ceduto in prestito al Middlesbrough, dopo 4 presenze tra campionato e coppe.