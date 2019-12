Ravanelli rivela: "Sogno un giorno di allenare la Juventus"

Fabrizio Ravanelli attende la sua prossima occasione in panchina dopo esser stato in Francia e Ucraina, svelando il suo sogno: la Juventus.

Fabrizio Ravanelli avrà sempre un posto nel cuore dei tifosi della degli anni '90, avendo segnato in finale di contro l' nel 1996, ultima edizione in cui i bianconeri hanno trionfato.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

'Penna Bianca' ha rivelato di voler tornare alla Juventus in veste di allenatore. La sua carriera per ora non è ancora decollata: ha allenato l'Ajaccio in per 5 mesi nel 2013 e l' Kiev in per 9 partite nel 2018.

Esperienze difficili di cui ha parlato a 'Eleven Sports'. L'ex attaccante tra le altre di , e , ora senza panchina, vuole rimettersi in gioco e aspetta la chiamata giusta.

“I due anni che ho passato all’Ajaccio e all’Arsenal Kiev sono stati pieni di problemi nei club e questo non mi ha permesso di mettere in pratica le mie idee. Spero di ricevere presto una proposta interessante che possa davvero far partire la mia carriera da allenatore. Il mio sogno è quello di diventare un giorno l’allenatore della Juventus”.

Ravanelli ha visto due suoi ex compagni sedersi sulla panchina bianconera: Ciro Ferrara e Antonio Conte, con fortune alterne. Il 50enne perugino vuole ora emularli.