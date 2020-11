Raul Moro, il gioiello scuola Barcellona che ha stregato la Lazio

Il Ds Tare lo ha acquistato dal Barcellona per 6 milioni di euro: Raul Moro ha già convinto tutti ed è pronto al salto in prima squadra.

Tra le tante intuizioni del direttore sportivo Tare rientra sicuramente Raul Moro: la lo ha prelevato dal la scorsa estate a fronte di 6 milioni di euro, non pochi per un ragazzino di 16 anni, che ha però già conquistato tutti in casa biancoceleste.

Quando cresci in casa del Barcellona l'identikit sembra presto fatto, ma il giovane spagnolo ha caratteristiche decisamente diverse da quelle che solitamente vengono esaltate dal 'tiki-taka' del club catalano.

Attaccante esterno veloce e dotato di strappi fuori dal comune: ha i numeri di chi ama puntare l'uomo con continuità nell'arco della partita, ha già messo in difficoltà i senatori della prima squadra biancoceleste nel corso di una partitella in famiglia che ha meravigliato Simone Inzaghi e il suo staff.

La scintilla è scoccata e Raul Moro è ora pronto a fare il definitivo salto in prima squadra, questa volta per rimanerci. L'operazione di mercato ricorda molto quella fatta dall'Aquila per Keita Baldé, che proprio con il giovane catalano condivide non solo il ruolo, ma anche quel suo modo di vedere il calcio lontano dai severi schemi dello stesso club blaugrana.

Al termine del primo tempo di quella famosa partitella Inzaghi, colpito dalle qualità del classe 2002, lo ha tolto dalla Primavera per farlo giocare nella prima squadra nel corso del secondo tempo. Raul Moro non ha sfigurato al cospetto dei grandi: ha invece giocato con la personalità e la spensieratezza di un veterano, consapevole dei propri mezzi e di una tecnica sicuramente sopra la media.

Dotato di un grande dribbling nello stretto e in campo aperto, il giovane spagnolo è considerato un 'diamante grezzo' in casa biancoceleste: cerca spesso, forse troppo, la giocata d'effetto trascurando a volte il gioco di squadra. In questo senso andrà allenato e cresciuto accanto ai grandi: l'esordio in è già arrivato ma il baby gioiello ora vuole tornare stabilmente alla corte di Inzaghi, il Barcellona è ormai il passato.

"Non mi pento di aver lasciato il Barcellona, dove avrei continuato nelle giovanili. Qui ho già fatto il mio esordio in Serie A. Alla fine della partita contro la ho chiesto la maglia a Ronaldo. Mi ha detto di aspettarlo nel tunnel perché doveva fare una intervista alla . Quando è arrivato mi ha stretto la mano dicendomi: “Come stai, piccolo?".

La sensazione in casa Lazio è proprio quella di aver a che fare con un potenziale crack: con la maglia della Primavera sta facendo cose incredibili, all'età di 17 anni e 7 mesi è stato il più giovane ad aver esordito sotto la guida di Inzaghi, il 15° più giovane nella storia del club. La doppietta segnata contro i pari età della lo proietta in vetta alla classifica marcatori del torneo con sei goal in sei partite.

Il tempo del definitivo salto sembra ormai arrivato: Raul Moro ha fame di campo e un anno fa ha scelto la Lazio per accelerare la sua crescita. Tra le tante assenze di un periodo del tutto particolare potrebbe essere proprio questa la stagione della definitiva consacrazione.